Accord entre les Etats-Unis et le Vietnam sur des accusations de manipulation de la monnaie

Les Etats-Unis et le Vietnam ont annoncé lundi avoir trouvé un accord sur les accusations de manipulation de la monnaie, dont Washington avait accusé Hanoï, lui reprochant de vouloir en tirer un avantage commercial indu.

Les deux pays ont "conclu un accord pour répondre aux préoccupations du Trésor (américain) concernant les pratiques monétaires du Vietnam", ont annoncé le département du Trésor et la Banque d'Etat du Vietnam (State Bank of Vietnam, SBV) dans un communiqué commun publié à l'issue d'une rencontre virtuelle entre les deux responsables.

La SBV assure qu'elle "s'abstiendra de toute dévaluation compétitive du dong vietnamien", et qu'elle "déploie également des efforts constants pour poursuivre la modernisation et rendre plus transparente sa politique monétaire et son cadre de taux de changes".

"À l'appui de ces efforts, la SBV continuera d'améliorer la flexibilité du taux de change au fil du temps, permettant au dong vietnamien d'évoluer en fonction du stade de développement des marchés financiers et du marché des changes, et des fondamentaux économiques, tout en maintenant la stabilité macroéconomique et des marchés financiers".

Le Vietnam s'est aussi engagé à fournir au Trésor américain les informations nécessaires à l'évaluation de ses activités.

"Je pense que l'attention portée par la Banque d'État du Vietnam à ces problèmes répondra aux préoccupations du Trésor, mais soutiendra également le développement des marchés financiers vietnamiens et améliorera sa résilience macroéconomique et financière", a commenté la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, citée dans les communiqués.

"La Banque d'Etat du Vietnam continuera de gérer la politique de taux de change dans le cadre de sa politique monétaire générale afin de préserver le bon fonctionnement des marchés monétaire et des changes, de promouvoir la stabilité macroéconomique et de contrôler l'inflation, de ne pas créer un avantage concurrentiel indu dans le commerce international", a déclaré son gouverneur, Nguyen Thi Hong.

Les Etats-Unis avaient, en décembre 2020 dans le dernier mois de la présidence de Donald Trump, accusé le Vietnam de manipuler sa monnaie pour en tirer un avantage commercial indu.

Le Vietnam avait rejeté ces accusations, expliquant agir pour maintenir la stabilité de son économie et non pour en tirer un avantage commercial, et avait souligné l'"importance particulière" que le pays attache aux liens commerciaux avec les Etats-Unis.

Washington avait, en avril, retiré cette accusation, plaçant toutefois le pays sous surveillance.