Accord en vue entre Andros et Carambar & Co pour la reprise d'un site historique de Poulain

L'usine Poulain à Villebarou, le 13 juin 2024 dans le Loir-et-Cher ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le confiseur français Carambar & Co, propriétaire de la marque de chocolat Poulain, a annoncé mardi que "les bases d'un accord de reprise" avaient été conclues avec le groupe Andros pour l'usine historique du chocolatier.

Plus de 170 ans après sa création, l'usine Poulain implantée à Villebarou, près de Blois (Loir-et-Cher), était visée par un plan de fermeture, selon une annonce des syndicats de la chocolaterie.

"Carambar & Co et Andros ont annoncé avoir trouvé les bases d'un accord de reprise par Andros de la totalité du site et de ses équipes avec un maintien de la production actuelle ainsi que de nouvelles perspectives de développement", a indiqué Carambar & Co, dans un communiqué de presse.

Ce projet de reprise "permettra de sécuriser l'emploi et la production de chocolat Poulain à Villebarou", s'est félicité le président de Carambar & Co, Marc Auclair, cité dans ce même communiqué.

"Andros est satisfait de cet accord qui va dans le sens de son développement sur le temps long", a renchéri, également cité, Florian Delmas, président du groupe Andros, connu pour ses compotes et autres produits dérivés du fruit.

L'équipe dirigeante d'Andros a été reçue mardi par plusieurs élus de la Région Centre-Val de Loire, dont son président François Bonneau, selon un communiqué commun publié par Agglopolys, la communauté d'agglomération de Blois.

"Même s'il faut attendre que le projet industriel d'Andros s'affine dans les semaines et mois à venir, nos collectivités ont été séduites par l'ambition industrielle d'Andros", indique le texte, qui précise que les collectivités "seront attentives aux négociations à venir sur les modalités de cette reprise".

Depuis 2017, la marque de chocolat Poulain est détenue par le groupe Carambar & Co, créé après le rachat par la société d'investissement Eurazeo de plusieurs marques de confiseries françaises à la multinationale américaine Mondelez.