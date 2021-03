Accord de relance de 216 millions d'euros entre la métropole de Lyon et l'Etat

Un accord de relance territorial de 216 millions d'euros pour 2021-2022, destiné à la "transition écologique, la compétitivité et la cohésion", a été conclu entre l'Etat et la Métropole de Lyon, a indiqué cette dernière mardi.

S'inscrivant dans le cadre du plan de relance national de 100 milliards d'euros, annoncé en septembre dernier par le gouvernement, cet accord "permettra de cofinancer des actions et des projets prêts à démarrer rapidement et susceptibles d'amplifier une dynamique de transformation structurelle", a indiqué la métropole dans un communiqué.

"La pollution de l'air menace régulièrement l'ouverture de nos crèches et écoles; la diminution de la biodiversité menace notre sécurité alimentaire; les logements passoires énergétiques font gonfler les factures individuelles et globales d'énergie", a souligné le président écologiste de la métropole lyonnaise, Bruno Bernard.

Ainsi, cette enveloppe de 216 millions d'euros (ndlr: 125 millions de la Métropole, 91 de l'Etat) doit profiter à la "rénovation énergétique de collèges et de logements sociaux", au "développement de l'agriculture urbaine et des circuits courts dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV)" et au "soutien à la décarbonation de l'industrie".

L'accord intervient après la signature du plan de relance État-Région, le 16 janvier par le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez et le Premier ministre Jean Castex, qui prévoit 3 milliards d'euros d'investissements communs dans les deux ans à venir.

Dans un courrier au préfet de Région du 29 janvier, les présidents des quatre métropoles de la Région (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand) s'étaient inquiétés de ne pas avoir été associés dans un premier temps "à l'élaboration de ce plan de relance".

Une inquiétude qui s'est depuis dissipée avec le retour autour de la table des négociations de tous les acteurs territoriaux, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.