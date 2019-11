Accord de Paris ? Climat : l'objectif des 2 degrés déjà inatteignable

En 2015, à Paris, c'était la fête. Les presque 200 pays réunis sous l'égide de la COP21 s'engageaient à limiter à 1,5 degré, voire 2 degrés, la hausse des températures. Laurent Fabius et Ségolène Royal en tête, tout le monde avait applaudi cet accord signé à l'arraché. La planète pouvait un peu souffler. La fête semble désormais assez loin. Un rapport réalisé par plusieurs organismes de recherche sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) agit comme une douche? froide. Publié le 20 novembre, il assure que l'objectif est inatteignable, sauf à fournir des efforts considérables. Mais on n'en prend pas le chemin. Le fossé entre l'objectif de l'accord de Paris et la production d'énergies fossiles, les plus gros émetteurs de CO2, ne cesse de s'agrandir. En 2030, la planète produira 50 % trop d'énergie à partir du charbon, du pétrole et du gaz pour limiter à 2 degrés la hausse des températures, et 120 % par rapport à l'objectif de 1,5 degré.L'étude se fonde sur les prévisions d'émissions de CO2 dans une dizaine de pays clés, dont les États-Unis, la Russie, l'Inde ou encore l'Indonésie. En 2030, selon les projections de ces pays, on produira 39 gigatonnes de CO2, soit 13 gigatonnes de trop pour atteindre l'objectif minimal (2 degrés) et 21 gigatonnes pour l'objectif maximal (1,5 degré). Le « gap » le plus élevé est à mettre sur le compte du charbon, plus grosse source de CO2 (820...