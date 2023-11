Accord CVC-LFP : si vous avez raté le début

Ce jeudi 23 novembre, c’est le futur du foot français qui pourrait se jouer dans une assemblée extraordinaire revenant sur l’accord entre la LFP et le fonds CVC. Histoire que tout le monde comprenne bien les enjeux, nous republions cette enquête parue en juin dernier dans le magazine So Foot.

On ne sait pas dans quel état Vincent Labrune a terminé la journée du 17 octobre dernier. Ce mardi-là, aucun des cinq lots des droits télé de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 n’a été attribué aux enchères, et on imagine que le président de la LFP a ajouté quelques cheveux blancs en plus à sa tignasse argentée. Les droits audiovisuels du championnat de France n’ont en effet pas trouvé preneur, obligeant depuis la Ligue à entamer des discussions dites de gré à gré – soit des pourparlers en direct – avec les diffuseurs. Pas franchement le scénario décrit par Vincent Labrune, le 8 décembre 2021. Ce jour-là, celui qui a été élu quelques mois plus tôt nouveau capo de la LFP a revêtu son plus beau costard, pour se présenter à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, qui souhaite l’auditionner. Plantée un an plus tôt par Mediapro et plombée par un Covid qui traîne encore dans l’atmosphère, la Ligue 1 peine encore à sortir de la pire gueule de bois économique de son histoire. « Pour simplifier, à ce moment-là, le foot français était en danger de quasi-faillite, resitue aujourd’hui Loïc Féry, le président du FC Lorient. Beaucoup de clubs pouvaient voir leur existence même menacée. » Alors, face aux sénateurs, Vincent Labrune défend son projet de vendre une partie des droits TV du football local à un tiers. L’idée ? Arroser les clubs en nouvelles liquidités et créer une société commerciale affiliée à la LFP, censée faire exploser la valorisation des droits TV de la L1. « Si on sort du top 5 européen, le championnat de France sera définitivement en deuxième division européenne, alerte face à la représentation nationale l’ex-président de l’OM, un masque sur le visage. Si, à court terme, on n’est pas capable de rentrer de l’argent frais pour nous sauver, rebondir, le championnat de France deviendra le championnat de Slovénie, avec tout le respect que j’ai pour nos camarades de Ljubljana. » Une analogie pas très sympa pour la patrie d’Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA, mais sans doute pas tout à fait farfelue non plus, à en croire l

Par Adrien Candau et Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com