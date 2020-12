Accord conclu pour la fin de la grève des éboueurs à Marseille

Amoncellement de poubelles dans le 2e arrondissement de Marseille, le 28 décembre 2020 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le ramassage des ordures va reprendre dans les trois arrondissements de Marseille où les déchets s'entassaient depuis près de deux semaines en raison d'une grève des éboueurs, après la conclusion mercredi d'un accord entre syndicats et direction.

"Le travail reprend ce soir", a assuré à l'AFP Laurent Casanova, secrétaire général Force ouvrière transports et logistique des Bouches-du-Rhône, confirmant une information du quotidien régional La Provence.

Depuis deux semaines, les déchets s'accumulaient dans les 2e, 15e et 16e arrondissements, comptant en tout quelque 120.000 habitants, des quartiers populaires desservis par Polyceo, une filiale du groupe Derichebourg. Près de 1.200 tonnes d'ordures jonchent les trottoirs de la ville, selon les derniers chiffres de la préfecture de police.

Assurant que 100% des 217 salariés de Polyceo avaient suivi le mouvement, M. Casanova s'est félicité d'"un très bon accord" avec la direction, avec notamment la "mise en congés" jusqu'à la mi-janvier du directeur et du directeur adjoint du site marseillais de l'entreprise, dont les salariés demandaient "les mutations".

"On se réjouit de cet accord parce que nous sortons d'un long tunnel", a réagi auprès de l'AFP Emmanuel Brun, directeur général de Poly-environnement, la maison-mère de Polyceo, qui "passera plus de temps sur les affaires marseillaises" en attendant l'audit prévu en janvier pour "revoir le management" de l'entreprise.

"Le conflit a cristallisé toute sa force sur deux personnes", a déploré M. Brun, assurant avoir "confiance" dans la direction marseillaise. "On n'a pas tout fait bien", avoue toutefois le directeur général, qui souhaite que l'audit de janvier permette "le temps de l'analyse, de la pédagogie et de la recherche de solutions".

Les grévistes ont également obtenu le recrutement d'un agent intérimaire, l'effacement de tous les dossiers disciplinaires, la majoration de 50% des heures supplémentaires jusqu'à la fin du ramassage des ordures accumulées pendant la grève, ainsi que l'étalement des jours de grève sur six mois, s'est félicité Lionel Martini, délégué FO au sein de l'entreprise.

"Médiation réussie! Fin de la grève", a tweeté Martine Vassal, présidente LR de la métropole Aix-Marseille-Provence, compétente en matière de propreté et de nettoyage de la voirie dans la seconde ville de France.

M. Brun a assuré que le service de ramassage serait "renforcé en nombre et en heures de service" dans les arrondissements concernés, malgré des difficultés posées par des actes de vandalisme sur 11 camions.

L'accord trouvé mercredi est intervenu juste avant une audience devant le tribunal administratif de Marseille: FO avait déposé un recours en référé-liberté contre l'arrêté de réquisition pris par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône lundi.

La présidente du tribunal a mis sa décision en délibéré après que la représentante de la préfecture, Valérie Sola, a plaidé que ce recours n'avait plus lieu d'être, l'arrêté n'ayant été pris que pour les journées de lundi et mardi et n'ayant pas été renouvelé. Le jugement est attendu jeudi au plus tard.

Le quartier populaire du Panier et les 15e et 16e arrondissements de Marseille avaient déjà subi un mouvement de grève de 13 jours de la part des éboueurs de Derichebourg-Polyceo, en octobre 2017, quelques semaines à peine après que l'entreprise avait récupéré ce marché à la suite d'un appel d'offres de la métropole.

