Accord à la conférence de l'ONU vers un possible encadrement international sur les "robots tueurs"

La conférence de l'ONU sur les robots tueurs s'achève à Genève, où les États cherchent encore à s'entendre sur l'ouverture de négociations et leurs modalités ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les pays réunis à Genève pour une conférence de l'ONU sur les "robots tueurs" se sont accordés samedi pour ouvrir la voie à un possible encadrement international de l'utilisation des systèmes d'armes autonomes, après cinq jours d'âpres discussions.

Les systèmes d'armes létales autonomes, capables de sélectionner et d'attaquer des cibles sans intervention humaine, suscitent des appels croissants à une réglementation internationale face aux progrès rapides de l'intelligence artificielle.

Les 128 États parties à la conférence d'examen de la Convention sur certaines armes classiques "sont convenus de lancer l'élaboration d'un instrument international sur les systèmes d'armes autonomes létaux, qui devrait être menée au cours des deux prochaines années", a déclaré à des journalistes tôt samedi le président de la conférence, Julien Thöni.

Si une majorité d'États étaient favorables à un accord juridiquement contraignant, les pays qui disposent de la technologie, notamment les États-Unis et la Russie, s'opposent à un tel accord.

Avant minuit, des délégués ont passé un long moment autour de leur homologue russe au cours de ce qui devait être une brève pause. Plus tard, 15 représentants se sont isolés dans un escalier pour s'entretenir à voix basse.

Civils "en danger"

"Certains pays disposent du pouvoir, d'autres de la majorité, ce qui est le cas ici. Ce qui se joue actuellement, c'est la recherche d'une solution", avait déclaré plus tôt l'ambassadeur brésilien, Frederico Meyer, à des journalistes.

Les discussions à venir devront préciser "quelles armes peuvent être interdites au regard du droit international humanitaire, et lesquelles ne sont pas interdites mais peuvent être réglementées", a confié M. Thöni à l'AFP.

Le diplomate suisse a indiqué que certains pays s'étaient opposés au terme "négocier", mais avaient finalement accepté le mot "élaborer" à la place.

Les ONG qui suivent de près les discussions ont, elles, estimé que le résultat était très en-deçà des attentes.

"Les États ont adopté un mandat édulcoré qui n'ouvre pas vraiment la voie à un instrument juridiquement contraignant", a déclaré la coalition Stop Killer Robots (SKR), coalition mondiale de plus de 300 organisations.

"La technologie des armes autonomes, y compris l'IA dans le cycle de ciblage, est déployée sur le champ de bataille", a déclaré Nicole van Rooijen, directrice exécutive de SKR. "Retarder la création d'un instrument juridiquement contraignant met les civils et l'humanité en danger", a-t-elle ajouté.

Déjà utilisés ou testés

Verity Coyle, directrice adjointe du programme armes à Human Rights Watch (HRW), a estimé que le résultat était décevant. "Il ne prévoit pas les mesures urgentes nécessaires pour convenir de nouvelles règles, alors que la technologie progresse à toute vitesse", a-t-elle déclaré.

Des systèmes d'armes autonomes ont déjà été utilisés ou testés, notamment depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, selon Stop Killer Robots.

À Genève, les négociations ont été entravées dès leur ouverture lundi, avant même l'adoption de l'ordre du jour, par l'opposition de Moscou à la participation des observateurs, notamment de l'Union européenne, contraignant les États à poursuivre leurs échanges dans un cadre informel.

Selon un diplomate, les positions des délégations se sont rapprochées au fil de la semaine.

Les armes autonomes soulèvent de nombreuses préoccupations, notamment quant au risque de frappes sans discernement, à l'absence de responsabilité humaine et au respect des règles de la guerre.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) appelle à interdire deux catégories d'armes autonomes : celles dont le fonctionnement est imprévisible et celles qui visent les humains.