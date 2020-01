Accidents domestiques : les pompiers du Finistère lancent un bus de prévention

C'est un outil pionnier en France, imaginé par les pompiers du Finistère (SDIS 29). Le « Préven'Ty », bus pédagogique visant à prévenir les populations des risques d'accidents domestiques, est en phase de test sur les routes du Finistère. Mardi, ce drôle de camion poids lourd de 7,5 tonnes, dont le décor extérieur n'est pas sans rappeler les penty bretons, ces petites maisons aux toits pentus, était à Confort-Meilars, (Finistère), face aux 60 élèves de l'école primaire.Aux manettes, la capitaine Vanessa Godefroy, la chef du service information préventive au sein du SDIS 29, qui a testé cet atelier inédit en compagnie des petits, de la petite section au cm2. « Et quand l'alarme retentit et qu'on voit de la fumée, on fait quoi ? », demande-t-elle. Et Dylan, en CM1, de répondre : « Bah, on ferme la porte pour contenir la fumée, et puis on sort ». « On va pas chercher ses jouets, alors ? », hasarde Océane, avant de réaliser le danger de la situation.Comme une petite maisonLes enfants alternent différents exercices, du comportement en cas d'incendie aux risques électriques. Le bus, agencé comme une petite maison, reprend des modèles de pièces, comme la cuisine, la chambre ou la salle de bains. « Les accidents domestiques sont la principale cause de prise en charge, voire d'hospitalisation, après les AVC ou les maladies graves, explique Vanessa Godefroy. Et les enfants de 6 à 11 ans sont particulièrement ciblés. » LIRE AUSSI > Accidents domestiques : des parents qui ignorent le dangerLe Préven'Ty partira fin septembre pour des rotations dans les 530 écoles du premier degré publiques, privées ou Diwan. Sur les 1600 heures de formation, 800 sont réservées à l'Education nationale. Le reste sera consacré à divers publics sur demande, dans les festivals, pour le compte d'associations, de structures sociales, de municipalités ou même dans le secteur privé. Chaque année, les accidents de la vie ...