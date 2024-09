Accident du Titan: un incident sur le submersible avant l'exploration fatale

Les garde-côtes américains ont publié le 18 septembre 2024 une vidéo et des photos sous-marines de l'épave du Titan, un submersible expérimental disparu lors d'une plongée vers l'épave du Titanic en juin 2023, et gisant au fond de l'océan Atlantique nord par 4.000 mètres de profondeur ( US Coast Guard / Pelagic Research Services / Handout )