Accident de Manuel Cabit : Metz va «tout donner» pour son défenseur à Lille

Ils vont jouer pour lui. L'entraîneur de Metz, Vincent Hognon, a promis jeudi que son équipe, en dépit de « la détresse morale qui a pu toucher le groupe, va tout faire » contre Lille samedi pour Manuel Cabit, victime d'un grave accident de la route dimanche et hospitalisé.« C'est Manu l'important. Après, nous, on va tout faire pour lui, pour essayer de tirer le groupe, l'équipe encore plus haut », a déclaré Hognon en conférence de presse avant le match des Grenats à Lille samedi (20 heures) pour la 13e journée de L1.« Je n'ai pas de nouvelles à donner », a poursuivi l'entraîneur de Metz, invoquant le secret médical, à propos de Cabit, hospitalisé au CHU de Reims mais dont le pronostic vital n'est pas engagé. « Il donne de ses nouvelles, il a le moral, et pour le reste je ne développerai pas plus », a-t-il précisé.«Insensibilité des membres inférieurs»« Je me porte bien, je suis entre de bonnes mains et bien entouré par mes proches. Merci à tous pour vos messages de soutien ça me va droit au cœur et je garde le moral. Je vous tiendrai informé », a tweeté mercredi soir Manuel Cabit. Communiqué de presse de Manuel CABIT @ManuelCABIT "Bonjour à tous. Je vous informe que je me porte bien, je suis entre de bonnes mains et bien entouré par mes proches.Merci à tous pour vos messages de soutien ça me va droit au cœur et je garde le moral. Je vous tiendrais informé"-- GROUPE USM - Christophe MONGAI (@GROUPEUSM) November 6, 2019 Le latéral gauche de 26 ans était l'un des passagers de la voiture conduite par un autre défenseur du club, Kévin N'Doram, 23 ans, lorsque l'accident est survenu. Selon nos informations, il souffre d'une « insensibilité des membres inférieurs » et a été opéré à deux reprises de la colonne vertébrale.Quant à N'Doram, « indemne physiquement », il a repris l'entraînement « normalement » dès mercredi, après une séance « un peu spéciale » ...