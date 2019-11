Accident de Manuel Cabit : Metz va rendre hommage à son joueur, encore paralysé

Une semaine plus tôt, ils le congratulaient pour la première passe décisive de sa carrière contre Montpellier. Ce samedi soir, les Messins lui rendront hommage. Au terme d'une semaine plombée par le grave accident de voiture dont a été victime leur latéral gauche Manuel Cabit dimanche, les Lorrains renouent avec le terrain à Lille (20 heures). La tête et le cœur lourds.« On a été touchés, on prie pour lui et on espère avoir des nouvelles très rassurantes très rapidement », lâche le milieu lorrain Mamadou Fofana. « On va tout faire pour lui, pour essayer de tirer le groupe, l'équipe encore plus haut », poursuit son entraîneur Vincent Hognon.N'Doram dans le groupeDans le Nord, les joueurs vont arborer à l'échauffement un t-shirt avec le numéro et le nom du joueur, toujours hospitalisé au CHU de Reims. Le défenseur y a reçu vendredi après-midi la visite de son technicien, du directeur général adjoint Philippe Gaillot et du médecin du club. Dans la journée, il a également été soutenu par les joueurs du Stade de Reims. Ces derniers ont posé avec un maillot portant l'inscription « Courage Manu » à la fin de l'entraînement. Quand on parle de grande famille du football... Au moment où se profile la #J13 de @Ligue1Conforama, l'ensemble de l'effectif du SDR a tenu à adresser tout son soutien à @ManuelCABIT #ForceÀToi pic.twitter.com/WTFfNUHmCb-- Stade de Reims (@StadeDeReims) November 8, 2019 Selon nos informations, son état de santé n'a pas évolué et le Martiniquais n'a toujours pas retrouvé de sensibilité des jambes. Après deux premières interventions au niveau de la colonne vertébrale, une troisième opération n'est pour l'instant pas prévue.« Je tiens à remercier le CHU de Reims et ses intervenants qui prennent grand soin de moi ainsi que tous ceux qui ne cessent de me manifester leur affection au quotidien, explique-t-il dans un communiqué diffusé par son agent vendredi soir. La ...