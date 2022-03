Accident d'avion en Chine: drones et caméras thermiques mobilisés

Des sauveteurs transportent une boîte près du site où un Boeing 737-800 de la China Eastern Airlines s'est écrasé, le 24 mars 2022 à Wuzhou, dans le sud de la Chine ( AFP / Noel Celis )

Drones, sauveteurs et caméras thermiques sont mobilisés jeudi en Chine sur le site où un Boeing 737-800 transportant 132 personnes s'est écrasé, les recherches redoublant pour localiser d'hypothétiques survivants et la deuxième boîte noire.

L'avion assurant le vol intérieur MU5735 de la China Eastern Airlines s'est désagrégé sur une colline boisée à Wuzhou (sud), dans la région du Guangxi, alors qu'il reliait les villes de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud).

Quatre jours après le drame, aucun survivant n'a encore été retrouvé. Les espoirs sont minces, l'appareil ayant chuté pratiquement à la verticale avant de s'embraser après l'impact.

Une proche en larmes arrrive à l'entrée de la zone du crash d'un Boeing 737-800 de la China Eastern Airlines, le 24 mars 2022 à Wuzhou, dans le sud de la Chine ( AFP / Noel Celis )

Soutenue par deux hommes, une proche en larmes est arrivée jeudi au point d'entrée de la zone de l'accident, a constaté un reporter de l'AFP.

Sous une pluie battante, pompiers, militaires, médecins, responsables de l'aviation civile et volontaires continuent jeudi leurs opérations sur un terrain escarpé, rendu boueux par les précipitations. Ils n'ont pas exclu de trouver des survivants.

"Notre objectif principal est la recherche de victimes et le sauvetage des vies", a déclaré devant des journalistes Huang Shangwu, un haut responsable des pompiers de la région.

"Pour cela, on utilise des caméras thermiques et des détecteurs de vie pour les recherches à la surface (...) en complément avec des recherches manuelles et aériennes à l'aide de drones."

Une première boîte noire, qui doit avoir enregistré les conversations dans le cockpit, a été retrouvée mercredi et envoyée à Pékin pour y être analysée.

Des secouristes sur le site où un Boeing 737-800 de la China Eastern Airlines s'est écrasé, à Wuzhou, dans le sud de la Chine ( AFP / Noel Celis )

Les secouristes passent le site au peigne fin afin de retrouver la deuxième boîte noire, celle qui contient les données du vol comme la vitesse, l'altitude et le cap suivi.

Avec ces éléments, les enquêteurs devraient pouvoir déterminer les causes de l'accident de l'avion, qui a chuté de plusieurs milliers de mètres en quelques minutes malgré une météo clémente.

Même si la sécurité aérienne est très bonne en Chine de l'avis des experts, l'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC) a ordonné une inspection générale du secteur aérien pour deux semaines.

Des sauveteurs sur le site où un Boeing 737-800 de la China Eastern Airlines s'est écrasé, le 24 mars 2022 à Wuzhou, dans le sud de la Chine ( AFP / Noel Celis )

Aucune suspicion ne se porte pour l'instant sur le capitaine et ses deux copilotes, qui cumulaient respectivement 6.709, 31.769 et 556 heures de vol, a indiqué mercredi Sun Shiying, un haut responsable de China Eastern.

"Sur la base des premiers éléments dont nous disposons, les états de service de ces pilotes étaient habituellement très bons et leurs situations familiales étaient harmonieuses", a-t-il précisé.