Accès aux soins : et si le 113 devenait le futur numéro des urgences médicales ?

Comment soulager des urgences hospitalières saturées ? Agnès Buzy, la ministre de la Santé, validera, ou pas, d'ici mi-janvier les pistes avancées par le rapport que lui ont remis cet été le professeur Pierre Carli et le député LREM de Charente, Thomas Mesnier. Des mesures destinées à faciliter et simplifier l'accès aux soins au travers d'un dispositif mis en place progressivement d'ici l'été prochain. En voici les grandes lignes.Un numéro unique« Il fallait un numéro unique et simple, explique Thomas Mesnier. Nous recommandons le 113 car c'est un numéro libre et donc utilisable rapidement. » Ce numéro, dédié exclusivement à toutes les urgences médicales et médico-sociales, remplacerait le 15, le 115, le 116-117 et les numéros locaux de permanence des soins, d'urgence en néonatalité ou en gériatrie... Seul subsisterait le 112, réservé aux pompiers gendarmes et à la police.Une plateforme et une applicationCe service d'accès aux soins, ou SAS, serait accessible 24 heures sur 24 et 365 jours par an, pour ne jamais laisser un patient sans réponse. D'abord, via une plateforme téléphonique classique, le 113, qui mettra le patient en relation avec un « assistant de régulation médicale » chargé de déterminer rapidement l'urgence de votre cas.Le service serait aussi accessible via Internet et une application mobile. « C'est une forte demande des jeunes », justifie le député LREM de Charente. Sur cette application, on devrait pouvoir appeler le 113 et prendre rendez-vous avec un médecin pour une consultation, trouver des avis et conseils, et même bénéficier, si besoin, d'une téléconsultation. Selon le rapport, un tiers des consultations peuvent se régler simplement par téléphone.Un accès aux soins copiloté par l'hôpital et les médecinsCe futur dispositif très innovant obligera médecins hospitaliers et médecins de ville à travailler ensemble. Fini le renvoi quasi systématique vers ...