Accenture, la nouvelle arme antifraude du fisc sévit maintenant dans la Drôme

La réunion s'est tenue discrètement au printemps dans les locaux de la direction nationale du cadastre à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Quelques dizaines d'agents des impôts venus des Alpes-Maritimes, de Charente-Maritime et de la Drôme découvrent l'expérimentation qui va être menée dans leur département. En s'appuyant sur un logiciel développé par la société privée de conseil informatique Accenture, le fisc va être capable de « traquer les erreurs de déclarations de cadastre à vitesse grand V », raconte un agent présent ce jour-là. L'idée : déclencher les contrôles à partir des anomalies repérées en croisant les déclarations fiscales des contribuables, les vues aériennes et les plans cadastraux.3000 piscines débusquées dans les Alpes-MaritimesDans les trois départements, l'expérimentation démarre fort. En quelques semaines seulement, le logiciel d'Accenture débusque environ 3000 piscines non imposées rien que dans les Alpes-Maritimes. « Il peut même faire la différence entre une piscine hors sol, non soumise à l'impôt, et une piscine enterrée », précise un haut fonctionnaire des impôts. Mieux, il est capable de débusquer, via des photos aériennes, la construction d'une véranda ou d'une extension de maison non déclarées.« Les premiers résultats sont très concluants, se réjouit-on à Bercy. Notre objectif avec ce type de logiciel, est de débusquer le contribuable qui n'a pas fait de demande de permis de construire. Aujourd'hui, les géomètres qui réalisent ce travail cherchent un peu une aiguille dans une botte de foin. » LIRE AUSSI > Impôts : les repentis ont versé plus de 9,4 milliards d'euros au fisc en 2018Dans la Drôme - seul département où se poursuit actuellement l'expérimentation, les autres ayant arrêté faute de moyens - l'intelligence artificielle a, dans un premier temps, repéré 150 locaux non soumis à l'impôt. Mais, vérification faite, il ...