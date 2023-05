AC Milan : une leçon et un espoir

Défait dans cette première manche d'Euroderby (2-0), le Milan devra délivrer une prestation XXL dans six jours pour espérer inverser la tendance. Mais ce match aller a aussi démontré quelque chose de flagrant : l'Inter a joué un vrai match de Ligue des champions, tout le contraire de son cousin rossonero.

Pour le premier rencard, il est important de faire bonne impression. Mais pour son retour en demi-finales de Ligue des champions après seize piges d’absence – qui plus est face au cousin nerazzurro – le Milan s’est présenté en claquettes chaussettes sur le terrain. Une faute de goût sanctionnée dès le premier quart d’heure. En onze minutes chrono, même, l’Inter a tout simplement tué la rencontre en inscrivant deux buts, par l’intermédiaire d’Edin Džeko (8 e ) puis Henrikh Mkhitaryan (11 e ). Cerise sur le gâteau, cinq minutes plus tard, Ismaël Bennacer a été contraint de laisser ses copains pour une gêne musculaire, vraisemblablement assez sérieuse puisqu’il a quitté San Siro avec des béquilles.

Pendant plus d’une demi-heure, le Milan a reçu une véritable leçon de son cousin devenu son tonton le temps d’une soirée. Incapables de développer du jeu et surtout faisant preuve d’une médiocrité défensive, les Rossoneri n’ont pas existé face des Nerazzurri en démonstration à tous les niveaux : technique, tactique et surtout physique. Les locaux ont joué un match de Serie A, les visiteurs un match de Champions . Une démonstration de force loin d’être surprenante, finalement, lorsque l’on regarde de plus près les deux monuments lombards.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com