Abus sexuels dans l'Église : un cardinal mis en cause a-t-il tenté d'acheter le silence du Vatican ?

Le silence de la hiérarchie catholique dont a longtemps bénéficié le cardinal Theodore McCarrick avant d'être défroqué par le pape pour des soupçons d'abus sexuel, s'expliquerait-il par sa puissance financière au sein du Vatican ?Selon le Washington Post, l'ancien cardinal Theodore McCarrick aurait versé des millions de dollars aux œuvres de l'Église catholique, et plus de 600 000 $ à plus de cent hommes d'Église, dont certains ont pu avoir à enquêter sur les allégations d'agressions sexuelles dont il faisait l'objet.L'ex-archevêque émérite de Washington, longtemps influent au Saint-Siège, disposait d'un fonds spécial pour collecter de l'argent non imposable. Les donateurs américains étaient généreux : de 2001 à 2016, il aurait ainsi récolté 6 M$. Les noms des donateurs figurent dans les registres archivant ces transactions financières. La plus généreuse sur cette longue période est la sœur du président Trump, Maryanne Trump Barry, une ancienne juge fédérale, qui a donné au moins 450 000 $ en même pas quatre ans.Que sont devenus les chèques adressés à Jean-Paul II et Benoît XVI ?Comme promis, cet argent a été transmis à des œuvres caritatives catholiques aux États-Unis et à Rome, ainsi qu'à des ONG de pays en guerre ou frappés par la famine. Mais pas seulement. Selon le Post, près de 200 chèques ont été rédigés à l'ordre d'hommes d'Église, dont 60 archevêques et cardinaux.Et deux papes : Jean-Paul II a été destinataire de 90 000 $, en plusieurs versements entre 2001 et 2005. Quant à Benoît XVI, il aurait reçu un total de 291 000 $, notamment un chèque de 250 000 $ en mai 2005, un mois après son élévation au rang de souverain pontife.Un ancien secrétaire personnel de Jean-Paul II, dont le nom n'a pas été cité, affirme au Washington Post que tous les dons faits au pape étaient systématiquement renvoyés vers la secrétaire d'Etat du Saint-Siège, ...