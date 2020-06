Abstention, poussée verte, LR.... Les résultats des municipales en 10 questions

Second tour des municipales à Paris le 28 juin 2020. © JOEL SAGET / AFP

Participation en berne, métropoles à chamboule-tout, claque pour la majorité présidentielle... Les élections municipales de 2020 auront profondément bouleversé le paysage politique en plaçant aux responsabilités de nouveaux entrants. Pour tenter de comprendre ce que ces élections révèlent des changements politiques profonds qui s'opèrent dans l'esprit des Français, nous avons interrogé politologues, sondeurs et géographes. Comme des sables mouvants, le champ politique hexagonal ne cesse de se modifier. Analyse.

1. Quel est le profil de ceux qui se sont abstenus dimanche ?

La crainte du Covid-19 avait uniformément démobilisé dans tous les électorats, il en est globalement de même pour ce second tour. La désaffection des scrutins répond à des modèles habituels : « On reste dans une abstention très corrélée à l'âge, constate le directeur général délégué d'Ipsos Brice Teinturier. Elle est massive chez les moins de 35 ans, et plus faible chez les plus de 60 ans. » Un phénomène classique accentué par ce scrutin. « Les jeunes viennent moins vers la machine à intégrer démocratiquement que représentent les élections », poursuit Brice Teinturier. Autre variable, la classe sociale : les cadres sont moins abstentionnistes que les milieux populaires.

2. La flambée de l'abstention est-elle

