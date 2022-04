Abstention ou Le Pen: à Versailles, les "Zemmouriens" rejettent Macron

Eric Zemmour s'adresse à ses supporteurs après l'annonce des résultats du 1er tour, le 10 avril 2022 à Paris ( AFP / bERTRAND GUAY )

C'est une petite révolution à Versailles: ce haut-lieu de la bourgeoisie française, d'ordinaire très réfractaire à l'extrême droite et au Rassemblement national, trop sulfureux, a voté à près de 19% pour Eric Zemmour. Un vote qu'il sera très difficile pour Emmanuel Macron d'aller chercher au second tour.

"Je suis une Zemmourienne convaincue!", lance Annik (qui comme toutes les personnes interrogées a souhaité garder l'anonymat), 80 ans, dans le très chic quartier de Saint-Louis, près de la cathédrale éponyme.

C'est dans ce quartier de Versailles, à deux pas du château, que le candidat du parti Reconquête! a obtenu le plus de suffrages, finissant même en tête dans l'un des bureaux de vote.

"J'aimerais que mes petits-enfants connaissent la France dans laquelle j'ai grandi", poursuit la retraitée pour expliquer son soutien au polémiste d'extrême droite.

Marine Le Pen le 12 février 2012 à Strasbourg et Jean-Luc Mélenchon le 8 février 2012 à Montpellier ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Interrogée sur son choix pour le second tour, elle lance: "Marine Le Pen". Avant de se raviser. "Ou peut-être blanc". Et d'estimer: "Le problème, c'est qu'il y a parfois un papier de cigarette entre Le Pen et Mélenchon".

Une chose est claire: en "aucun cas" elle ne votera pour le président sortant, "un homme qui n'aime pas la France et fait tout pour la détruire", selon elle.

A quelques rues de là, Adrienne, 33 ans, explique avoir "plein de connaissances qui ont voté pour Eric Zemmour". "Et aucune d'entre elles ne votera pour Macron", prévient-elle, en raison de "leurs convictions sur la bioéthique" et de leur rejet viscéral de la loi de 2021 élargissant la PMA aux couples de femmes.

Hélène, 43 ans, explique que son compagnon a également cédé aux sirènes d'Eric Zemmour mais ne votera "jamais" pour Emmanuel Macron, qui, "pour lui, ne parle pas assez des zones de non-droit, de l'immigration et de l'insécurité. Il votera blanc ou Le Pen".

Valérie Pécresse lors d'un discours après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle, à Paris le 10 avril 2022 ( AFP / Alain JOCARD )

La ville royale a toujours été un bastion de la droite. Mais, comme ailleurs, Valérie Pécresse, qui a pourtant été élue deux fois députée ici, a été loin de rallier tous les suffrages (14%). Le reste de ses partisans s'est partagé entre Emmanuel Macron et l'extrême droite.

Et pour les électeurs en 2017 de François Fillon, issus de la droite catholique et traditionnelle, c'est souvent Eric Zemmour, qui est apparu comme la meilleure option, notamment avec ses nombreuses références à la culture et au patrimoine de la France.

- "Elle a viré plus populaire" -

Versailles est ainsi, juste derrière Neuilly-sur-Seine, la ville de plus de 5.000 habitants où le polémiste a réalisé son meilleur score: il a obtenu 18,5% des voix, derrière Emmanuel Macron (33%).

"Eric Zemmour a beaucoup de réseaux ici, il est venu plusieurs fois, pour donner des conférences ou autres", indique Fabien Bouglé, conseiller municipal.

Pour cet ancien soutien de François Fillon et proche de La Manif Pour Tous, le vote Zemmour à Versailles "se reportera très essentiellement sur Marine Le Pen".

Photomontage réalisé le 12 avril 2022 montrant la candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen et le président-candidat Emmanuel Macron ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Même si la candidate RN a "parfois un bras à gauche et un bras à droite", estime-t-il, "l'arrogance du président supplante tout".

"On est dans la ville du Jeu de Paume ici, les Versaillais ne veulent pas que des cabinets de conseil américains contrôlent la France", ajoute-t-il.

Sans vouloir indiquer pour qui il a voté au premier tour, le 24 avril, pour lui "ça sera 'Macron dégage'".

Pourtant Marine Le Pen n'a jamais séduit outre mesure les Versaillais, finissant à moins de 24% au second tour en 2017.

"Elle a toujours fait un peu office de repoussoir dans les Yvelines. Elle a viré plus populaire", explique Christine, qui ne souhaite pas divulguer son vote mais indique être sensible "aux questions de protection de la famille".

"Marine Le Pen n'a jamais été vraiment catholique, ça joue ici", abonde Philippe, 82 ans.

Ce retraité prédit qu'une partie de l'électorat Zemmour s'abstiendra au second tour. Le reste mettra dans l'urne un bulletin RN, comme l'a appelé à le faire leur candidat, faisant ainsi sauter une digue à Versailles.

Le maire de Versailles François de Mazieres, à Versailles le 4 novembre 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Le score d'Emmanuel Macron sera plus faible qu'en 2017", quand il avait particulièrement séduit grâce à son projet de supprimer l'ISF, reconnait François de Mazières, le maire (DVD) de la ville.

"Mais même si le vote pour Mme Le Pen sera plus élevé qu'il y a cinq ans, il restera, je pense, en dessous de la moyenne nationale", prédit l'élu qui, après avoir donné sa voix à Valérie Pécresse, votera pour Emmanuel Macron.