Absentéisme au travail : en un an, près d'un salarié sur deux s'est fait prescrire un arrêt maladie

En plein débat sur l'allongement de la durée de vie professionnelle et la réforme de la santé au travail, l'étude sur l'absentéisme (réalisée auprès de 1507 salariés et de 400 dirigeants ou DRH d'entreprises du secteur privé, d'août à octobre 2019) que publie ce jeudi Malakoff Médéric Humanis (MMH) apporte un éclairage nouveau.Premier point, le nombre de salariés du privé arrêtés n'augmente pas. Au cours des 12 derniers mois, près d'un salarié sur deux (44 %) du secteur privé s'est vu prescrire au moins un arrêt maladie. « C'est évidemment un taux très élevé mais qui reste stable par rapport à 2018 », analyse Anne-Sophie Godon, la directrice Innovation du groupe.Le poids des maladies chroniques Mais en complément, le groupe de protection sociale s'est attaché, pour la première fois, à évaluer la répétition des arrêts maladie. « 36 % des salariés arrêtés au cours des 12 derniers mois l'ont été aussi l'année précédente, remarque Anne-Sophie Godon. Cela représente un peu plus du tiers, ce qui met en lumière le phénomène de récurrence des arrêts. »Cette récurrence est d'autant plus inquiétante qu'elle touche « une population fragile, des salariés à risques » selon l'experte, en tête desquels on retrouve les salariés aidants un proche (68 %), ayant des enfants à charge (50 %), les salariés d'Ile-de-France (43 %) et également ceux s'étant vu prescrire un arrêt longue durée (de plus de 30 jours). LIRE AUSSI > En octobre, les arrêts de travail ont coûté 984 millions d'eurosPour Thierry Rousseau, sociologue du travail, chargé de mission à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), ce taux s'explique aussi par « le poids des maladies chroniques évolutives (cancer, diabète...) qui contraignent 15 % à 20 % des salariés à s'absenter périodiquement mais aussi par le désengagement de salariés insatisfaits de leur ...