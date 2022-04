Absent de la campagne présidentielle, le Covid-19 tue encore

La situation est "tenable" à l'hôpital, une centaine de personnes meurent encore en moyenne chaque jour du virus en France ( AFP / ALAIN JOCARD )

Oublié des sujets de l'entre deux-tours, le Covid-19 semble désormais passer sous les radars: si la situation est "tenable" à l'hôpital, une centaine de personnes meurent encore en moyenne chaque jour du virus en France.

Le ministre de la Santé Olivier Véran est-il allé trop vite en besogne en affirmant dès la semaine dernière que nous avions "passé le pic du rebond" ?

Le nouveau variant d'Omicron, BA.2, prédominant et plus transmissible que son prédécesseur, le BA.1, circule encore largement.

Depuis quelques jours, les contaminations semblent enfin dessiner un timide reflux: 137.342 cas en 24 heures jeudi soir, soit environ 21.000 de moins qu'une semaine plus tôt.

"On a peut-être commencé à amorcer la descente mais on est un peu dans le brouillard", commente auprès de l'AFP l'épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l'Institut en santé globale de l'université de Genève.

Avec des contaminations "probablement très sous-estimées", les pays d'Europe de l'Ouest comme la France, "encaissent le choc grâce à une très forte couverture vaccinale", ajoute-t-il.

- 100 morts par jour -

- 100 morts par jour -

Puisqu'il existe toujours un décalage entre les contaminations et les hospitalisations, le relâchement ne se fait pas encore sentir à l'hôpital: la tendance y est même toujours à la hausse avec environ 25.000 malades infectés admis chaque jour.

Aux dires des professionnels de santé, "la digue sanitaire tient": "il n'y a pas d'explosion", rassure Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris. "Mais plus on laisse circuler le virus, plus on risque d'avoir des effets collatéraux négatifs sur des personnes fragiles", comme des Covid longs, des atteintes neurologiques ou cardiovasculaires.

Et le virus tue encore: "Cent personnes meurent en moyenne tous les jours en ce moment. Mais cela ne pose aucun problème à personne", s'offusquait la semaine dernière l'épidémiologiste Dominique Costagliola, dans un entretien à l'Express. "A ce rythme, le nombre de décès à la fin de l'année sera considérable - peut-être encore 40.000 !" sur les douze mois.

Pour le moment, la France a enregistré plus de 18.000 morts du Covid depuis janvier. Qui sont-ils ?

Selon l'agence Santé publique France, 95% des personnes qui meurent du virus sont aujourd'hui âgées de plus de 60 ans, 64% de plus de 80 ans.

- Grand absent -

Contrairement aux premières vagues, "on n'a plus dans nos services de jeunes qu'il fallait réanimer", confirme Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine). "Ceux qui meurent aujourd'hui sont soit très âgés, soit très immunodéprimés", ajoute-t-il. "Souvent, il leur manque un rappel de vaccin, ou bien il a été fait il y a longtemps".

- Grand absent -

Les personnes immunodéprimées -environ 300.000 en France- sont peu réceptives au vaccin.

De plus, parmi les décès, "on compte encore quelques non vaccinés, le plus souvent des personnes âgées, très isolées socialement", relève Christophe Rapp.

Plus transmissible que les précédents variants, le Ba.2 est aussi bien moins létal. Reste que la mortalité liée à cette pandémie est "encore non négligeable", observe l'épidémiologiste Mircea Sofonea.

"On ne peut pas vivre dans l'angoisse permanente de ce virus mais la prévention doit, elle, être un enjeu. Je regrette qu'il n'y ait eu aucun débat présidentiel à ce sujet", ajoute-t-il.

Après deux ans d'une pandémie qui a monopolisé les esprits et les débats, le Covid-19 fait en effet figure de grand absent des programmes des candidats.

"D'un point de vue de santé publique, il faut pouvoir anticiper les vagues et non pas seulement les subir", remarque M. Sofonea. Or, pour la prochaine, s'il y en a une, "on ne connait pas le plan".

"On est aujourd'hui dans une situation favorable puisqu'il y eu une hausse importante de l'immunité post-infectieuse et post vaccinale au cours des derniers mois", ajoute-t-il. Mais "rien ne dit que le prochain variant sera moins virulent".