Absence de mea culpa d'Emmanuel Macron : l'opposition fustige "l'arrogance" et les "mensonges" du président

Le chef de l'Etat a expliqué qu'il ne dressait "aucun constat d'échec" sur sa gestion de la crise sanitaire du Covid-19.

Le président Emmanuel Macron donne une conférence de presse à l'Elysée, le 25 mars 2021. ( AFP / BENOIT TESSIER )

"Arrogance", "mensonges"... L'opposition a vivement dénoncé vendredi 26 mars l'absence de mea culpa d'Emmanuel Macron, malgré le regain épidémique de Covid-19 constaté actuellement. Le président de la République a estimé jeudi soir, à la sortie d'un nouveau conseil européen, avoir "eu raison de ne pas reconfiner la France" fin janvier. " Je peux vous affirmer que je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remord, aucun constat d'échec ", a-t-il déclaré, alors que les critiques se multiplient face à une forte dégradation de la situation sanitaire en France.

"Bilan. Tout est parfait", a ironisé sur Twitter le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon. "Tout va bien madame la marquise ! Près de 100.000 morts, la France 21e sur 27 en Europe pour la vaccination complète... #arrogance", a réagi sur Twitter le député LR Eric Ciotti qui estime que le chef de l'Etat reste "spectateur de ses fautes".

"Macron, l'homme qui ne doute jamais. J'ignore si quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux. On nous aurait peut-être au moins épargné tant d'arrogance. Le Covid-19 a fait 93.405 morts en France", a déploré la sénatrice EELV Esther Benbassa sur Twitter. Pour la sénatrice UDI Nathalie Goulet, "il y a, c'est certain, un microclimat à l'Élysée qui déconnecte son locataire de la réalité mais à ce point..."

"J'ai vu un président enferré dans ses contradictions, ses mensonges, qui essayait de défendre l'inacceptable" et "il fait payer l'addition aux Français", a accusé sur LCI le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan. "Etre pris pour des enfants de cinq ans en permanence par des incapables et des gens qui ont tout raté depuis le début de cette crise, je crois que c'est profondément humiliant et infantilisant", a critiqué le numéro deux du RN Jordan Bardella sur BFMTV et RMC .