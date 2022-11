Aboubakar, sauveur parmi les Lions

En 41 minutes, Vincent Aboubakar a rugi et sauvé le Cameroun de l'élimination face à la Serbie (3-3). Un but dantesque, une passe décisive clinique, décidément le moins indomptable de tous les Lions.

Un lion sachant chasser

, frimait l'écrivain anglais Philip Sidney au XVIsiècle. Une maxime que Vincent Aboubakar, deuxième meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables, a faite sienne ce lundi matin. Sorti de sa sieste par son sélectionneur Rigobert Song, contraint d'amener de la profondeur pour revenir dans une partie mal-embarquée, l'attaquant de 30 piges a rugi et remis les siens vers le droit chemin par des éclairs de génie.. Avec un grand sourire, Vincent Aboubakar revient sur son but de grande classe qui a relancé les siens au micro deà l'issue de la rencontre. Quelques minutes plus tôt, sur la pelouse, le félin était sorti du marquage serbe avant de se farcir Milos Veljković d'un crochet exceptionnel et de lober, sans élan, le portier adverse et ses deux mètres deux. Une réalisation sublime d'abord annulée par l'abrite puis finalement validée avec l'aide de la vidéo.Et s'il n'est pas vraiment étonné de ses qualités d'avant-centre à la fin du match, c'est d'abord parce qu'il n'en est pas à son premier coup d'éclat sous la tunique de la sélection camerounaise. Souvenez vous : entré en jeu face à l'Égypte lors de la finale de la CAN en février 2017, Aboubakar avait réalisé un enchaînement sombrero et reprise de volée – tout aussi grandiose qu'aujourd'hui – pour permettre aux Lions indomptables de toucher le Graal. Et puis, dans un second temps, leafricain a avoué s'être inspiré du surprenant succès des Lions de l'Atlas ce dimanche face à la Belgique (0-2) :