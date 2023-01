Aboubakar quitte Al Nassr pour faire de la place à Ronaldo

L'attaquant camerounais Vincent Aboubakar ne poursuivra pas sa carrière en Arabie saoudite avec Cristiano Ronaldo. Le capitaine des Lions indomptables n'a pas été conservé par Al Nassr, afin de libérer une place d'un joueur étranger pour pouvoir accueillir CR7. Avant de quitter Riyad, le meilleur buteur de la dernière CAN en a profité pour tacler le Portugais.

Bell : "Je ne comprends pas sa déclaration sur Ronaldo"

Le chèque qu'il s'apprête à déposer sur son compte en banque n'a semble-t-il pas suffi à l'apaiser totalement. Vincent Aboubakar (30 ans) est visiblement contrarié par la décision des dirigeants d'Al Nassr de se séparer de lui. L'ancien attaquant de Lorient et du FC Porto, lié au club de Riyad par un contrat de trois ans courant jusqu'au 30 juin 2024, a été prié de faire ses cartons afin de permettre à Al Nassr d'engager Cristiano Ronaldo. Il a aussi profité du micro tendu par le média turc NTV Spor pour adresser un message de bienvenue personnalisé au Portugais, qui ne sera donc jamais son coéquipier :C'est dit, ce n'était pas forcément indispensable, et Joseph-Antoine Bell n'a pas très bien saisi la réelle utilité de cette déclaration de son compatriote., s'étonne l'ancien gardien de but des Lions indomptables., confirme Jean-Samuel Biyong, journaliste à la CRTV., reprend Bell.Au moment de la signature de Cristiano Ronaldo, outre Aboubakar, six autres joueurs étaient sous contrat avec la formation de la capitale saoudienne : le gardien colombien David Ospina, les défenseurs Álvaro