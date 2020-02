Abidal-Messi : crise de foi

La guerre est ouverte entre Éric Abidal et Lionel Messi suite aux déclarations de l'ancien international français sur le comportement de certains joueurs sous Ernesto Valverde. Et, comme souvent, la bataille devrait être gagnée par la Pulga, qui pourrait bien obtenir le licenciement du secrétaire technique du Barça.

Le DRH Lionel Messi

Une phrase. Une phrase lâchée au milieu d'un long entretien accordée au journal catalan. Voilà ce qui est reproché à Éric Abidal, en passe de se faire licencier de son poste de secrétaire technique du Barça. La phrase en question concerne l'éviction d'Ernesto Valverde : "" Des mots qui n'ont visiblement pas plu à Lionel Messi, qui s'est emparé de son téléphone portable pour dézinguer son ancien partenaire sur: "". Ambiance.En donnant son interview, Éric Abidal ne pensait probablement pas qu'il signerait sa lettre de licenciement. Et l'ancien défenseur des Bleus ne s'attendait sûrement surtout pas à une réaction aussi virulente de son ancien coéquipier. D'autant plus que l'Argentin, étincelant la saison dernière, ne faisait pas parti des joueurs visés par Abidal. Mais c'était oublié le rôle de capitaine de la. Et surtout oublier le climat délétère qui règne actuellement au Barça entre les joueurs et la direction. Résultat, Éric Abidal apparaît aujourd'hui comme un messager, venu balancer ce que le président Josep María Bartomeu pense au sujet du comportement de certains joueurs lors des derniers mois d'Ernesto Valverde. Mais aussi comme unsur lequel Lionel Messi tape pour envoyer un message à ses collègues de la direction. Josep María Bartomeu en tête. Et à Barcelone, lorsque Lionel Messi parle, le président exécute. Résultat, Éric Abidal devrait rejoindre la longue