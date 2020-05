Abel Xavier : "Je sens que le ballon tape ma main..."

Malheureusement pour lui, c'est assurément l'un des gestes les plus cultes de l'Euro 2000. Le 28 juin, à quelques minutes de la fin de la prolongation de la demi-finale entre la France et le Portugal, Abel Xavier, le latéral droit portugais, touche le ballon de la main dans sa surface. Penalty, but de Zidane, la France est en finale. Plusieurs années après, Abel Xavier revient sur ce geste qui a, quelque part, mis un coup d'arrêt à sa carrière.

Vidéo

C'est drôle parce que même si le temps passe, c'est toujours la première question que l'on me pose. Mais je suppose que c'est normal, comme je suis la personne la mieux placée pour en parler. Pour revenir à l'action, il y a eu beaucoup de divergences à ce sujet, mais je peux vous garantir une chose : ce n'était pas intentionnel et il n'y aurait jamais eu penalty si les circonstances avaient été différentes. Plus d'une décennie après, je pense toujours que la décision était sévère sur le plan collectif et dure à digérer sur le plan individuel.Vous savez, le football est marqué par une succession de petites erreurs, de petites fautes techniques ou d'inattentions qui ponctuent un match de manière plus ou moins prononcée. Tout va très vite. Il n'y a qu'à voir que sur ce match, deux ou trois minutes avant l'action litigieuse, Fabien Barthez fait l'arrêt de sa vie pour sortir une tête que tout le monde voyait dedans. Si on avait mis ce but, il n'y aurait jamais eu de penalty et on ne parlerait que d'une qualification propre. Maintenant, pour parler de l'action en elle-même, au moment oùarrive, l'équipe est en déséquilibre total. Moi-même, je me retrouve à couvrir le poteau gauche alors que j'aurais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com