Abdoulaye Touré : « Partir au Moyen-Orient, c’est la facilité »

Disparu des radars depuis deux saisons, Abdoulaye Touré aurait pu aller prendre un gros chèque au Moyen-Orient cet été. À la place, l'ancien Nantais (29 ans) a décidé de se relancer en Ligue 1 et d'aider Le Havre à se maintenir dans l'élite. Entretien avec un mec heureux de reprendre goût au football.

Ta signature au HAC a surpris plus d’une personne. Comment ça s’est fait ?

En 48 heures, c’était réglé. Ma priorité était de revenir en France, parce que je sortais de deux saisons compliquées à l’étranger. Il fallait se relancer, donc revenir en Ligue 1, un championnat que je connais parfaitement bien. Le HAC est le club qui m’a montré le plus d’intérêt. Je savais que ça allait faire parler, et que beaucoup n’allaient pas comprendre cette signature, mais je suis quelqu’un qui ne doute jamais. Je suivais déjà ce qu’ils faisaient la saison dernière, et c’était très cohérent. Je n’ai pas parlé plus que ça avec Mathieu Bodmer, mais il en a fallu très peu avec lui pour se laisser convaincre, il connaît vraiment le football.…

Propos recueillis par Diren Fesli pour SOFOOT.com