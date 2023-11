Abdoulaye Touré : « J'ai porté un corset pendant neuf mois »

La leçon de vie du jour est signée Abdoulaye Touré.

Désormais solide sentinelle d’une belle équipe du Havre après avoir vagabondé en Italie et en Turquie, Abdoulaye Touré s’est confié dans une interview accordée au journal L’Équipe . Le Guinéen a notamment rejoué le moment où on lui a détecté un problème cardiaque très jeune. « Lors de mon premier test d’effort avec électrocardiogramme, un médecin commence à regarder l’ordinateur. Puis deux, puis trois. Je me dis : « Ouah, c’est bizarre » . On m’apprend que mon cœur bat anormalement. Je dois arrêter le sport pendant trois mois et porter 24 heures sur 24 un Holter, un électrocardiogramme mobile. Sur une feuille, je dois marquer tout ce que je fais comme activité : marcher, manger, dormir… […] Finalement, on m’annonce que le problème ne m’empêche pas de continuer le foot. Je suis allé à l’entraînement et je courais partout. À 16-17 ans, j’ai aussi eu une lyse isthmique. C’est un déplacement des vertèbres. Je boitais en marchant. Pendant neuf mois, j’ai porté un corset » , raconte-t-il.…

AL pour SOFOOT.com