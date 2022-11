Abdeslam Ouaddou : "Je ne retournerai jamais au Qatar, j'y ai vu des choses atroces"

Défenseur, Abdeslam Ouaddou l'a été pendant ses treize années de carrière. Sur la fin, il s'est mué en défenseur des droits humains après une douloureuse expérience au Qatar (2010-2012). Cette Coupe du Monde, l'international marocain la regardera en dépit "d'avoir été traité comme un esclave" durant son séjour en terres qataries lors de son passage dans deux clubs propriétés du Cheikh al-Thani.

"En 2012, il y avait encore le temps de réattribuer la Coupe du monde à un pays qui respecte l'environnement, les droits des travailleurs et toutes les valeurs humaines."

Une Coupe du Monde, c'est tous les quatre ans. Les amateurs du football attendent cette date avec beaucoup d'impatience et j'en suis un. Je vais la regarder.Pendant cinq ans, avec l'aide de la International Trade Union Confederation (Confédération syndicale internationale) nous avons tenté d'éclairer les esprits sur les conditions de vie sur place vu que j'y avais vécu. J'avais bien réalisé les atrocités que subissaient ces travailleurs. On a donné des conférences en Allemagne, en Angleterre, au Danemark, aux Etats-Unis, en Ecosse… Il y avait des oreilles attentives, mais ce n'est pas allé plus loin.Par manque de courage peut-être. Il y a dix ans, les estimations annonçaient la mort de 400 ouvriers chaque année sur les chantiers avec des certificats des ambassades de l'Inde, du Sri Laka, du Népal à l'appui. On est tombés pile dedans. Aujourd'hui, nous sommes au moins à 5000 morts. En 2012, il y avait encore le temps de réattribuer la Coupe du monde à un pays qui respecte l'environnement, les droits des travailleurs et toutes les valeurs humaines.Je lis toutes ces prises de position, ces volontés politiques de boycotter la retransmission. C'est trop tard. Ce n'est pas à deux mois que l'on monte au rideau, que l'on prend un haut-parleur pour appeler au boycott. Ils n'ont pas découvert juste avant la compétition qu'il n'y avait pas de respect des droits des travailleurs ou que la climatisation des stades allait être un désastre écologique. Toutes les nations ont eu connaissance du cahier des charges il y a bien longtemps.