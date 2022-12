Abdellah Taïa : " Le Mondial du Maroc est une forme de justice historique "

Écrivain marocain et gay, Abdellah Taïa est actuellement en tournée au Maroc pour présenter sa pièce de théâtre Comme la mer, mon amour. Il vit donc sur place la vague populaire qui accompagne l'aventure des Lions de l'Atlas lors de ce Mondial, dans laquelle il décèle " un moment historique ".

Nous avons tous l'impression qu'il s'agit d'une forme de justice historique, quelque chose en train de se réparer. Nous sommes arrivés à Tanger le jour du match contre le Canada , la rue a explosé sous nos yeux. Depuis, dans toutes les villes où nous venons présenter la pièce, nous sommes au cœur de l'enthousiasme autour des Lions de l'Atlas. Et je le répète, au-delà de l'enthousiasme, un sentiment de justice. Un sentiment de justice face à ce monde des footballeurs occidentaux qui ont l'habitude de jouer entre eux, qui nous regardent toujours de haut comme si nous étions incapables d'aller plus loin qu'un quart. Je ressens aussi une réelle solidarité entre nous, je veux dire entre les peuples, pas les pouvoirs, une forme de solidarité véritable entre les gens incarnés par les joueurs. Ce n'est pas seulement l'équipe du Maroc qui gagne. Il ne s'agit pas d'un nationalisme bête ou stérile. C'est une vague de fond plus profonde, quelque chose de plus beau, plus vrai. Quelque chose d'historique, j'en suis convaincu.Ils sont tous extraordinaires, mais je suis dans un amour transcendantal envers Yassine Bounou. Il incarne l'amour avec un grand A. À chaque fois que je le vois, je fonds, alors que je ne suis pas le foot de façon assidue, en tout cas pas les championnats le reste de l'année. Je suis aussi très heureux, à les entendre, que ces footballeurs aient conscience de ce qu'ils représentent, de l'amour qui leur est porté, cette révolution d'amour, pour et par le peuple. J'espère que cette leçon historique va rester.