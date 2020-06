Abdelkader Djemaï : "Brésil, Algérie, Pelé, Mekhloufi, ce sont des récompenses de la vie"

Le 17 juin 1965, l'Algérie accueillait à Oran le Brésil de Pelé pour un match amical très attendu par cette jeune république indépendante. L'écrivain Abdelkader Djemaï raconte à travers les yeux d'un adolescent cette journée qu'il a vécue, mais qui sera aussi symbole d'espoirs déchus.

"On en parlait dans les cafés, on l'évoquait dans les journaux, mais surtout avec le transistor. La réputation de Pelé était déjà faite au moment de venir à Oran."

Oui, en partie. Il y a toujours une partie autobiographique dans les livres que j'écris. Puiser dans ses souvenirs et ses ressentis, ça donne de la matière pour l'écriture. Il n'y a pas de grande différence entre Nourredine et moi. C'est un gamin qui, au moment de l'indépendance de l'Algérie, a 14 ans. Forcément, il est imprégné par cette guerre urbaine qu'il a traversée à Oran. La ville avait été marquée par les exactions de l'OAS, par des attentats, par des tensions entre les communautés, avait été découpée comme une pastèque. Ça m'avait perturbé à l'époque...Oui, la ville baignait dans un vrai enthousiasme et une certaine naïveté. Je voulais témoigner de cette Algérie entre 1962 et 1965, ce jeune pays ouvert à un avenir meilleur, et ce match était un des moments symboliques de tout cela. Avant l'indépendance, les Algériens étaient très peu scolarisés, ils connaissaient la pauvreté matérielle. Cette nouvelle page qu'était l'indépendance était porteuse de promesses, de progrès, d'idéaux, de projets, tout est possible, tout peut se faire, construire notre propre destin.Quand Pelé vient en Algérie, c'est comme une respiration. Un moment où la vie reprend. Pour Nourredine -- et donc pour moi --, c'était un événement très important. Parce qu'il suit les performances de Pelé depuis 1958. Ce gamin de 17 ans qui avait marqué