Abandon d'Europacity : Paris-Saclay, l'aéroport de Nice... ces autres projets controversés

Europa City est mort ! Vive Ivry Confluences, Paris Saclay, l'extension de l'aéroport de Nice, le GCO de Strasbourg... Si le mégacomplexe de loisirs du Val-d'Oise vient d'être enterré par Emmanuel Macron, en Île-de-France et ailleurs d'autres « grands projets » d'aménagements existent et sont tout aussi controversés.De Paris à Nice, en passant par Strasbourg, Ivry, le canal Seine-Nord ou encore Roybon, tour d'horizon de ces chantiers contestés. Le plateau Paris-Saclay, la «Silicon Valley» française ? Une ébauche du projet campus Agro Paris Tech sur le plateau Paris-Saclay. LP/Cécile Chevallier Ce projet lancé depuis 2006 doit faire de Paris-Saclay, la « Silicon Valley » française. L'objectif est de concentrer sur ce vaste territoire situé à cheval sur Orsay, Gif-sur-Yvette et Palaiseau (Essonne) de nombreux organismes publics, centres privés de recherche, laboratoires d'excellence et grandes entreprises. Ses promoteurs veulent qu'à terme entre 15 % et 20 % de la recherche française y soit réunie.Une ZAC doit également voir le jour, avec un éco-quartier composé de 5000 habitations, un nouvel hôpital... le tout sur 92 hectares de terres agricoles. Ce que dénoncent plusieurs associations. « L'Etat veut transformer ces terres fertiles en parkings et nouvelle zone d'urbanisation, poursuivent les manifestants. Les élus doivent entendre le mouvement citoyen qui enfle pour protéger le patrimoine agricole et naturel », confiait des manifestants au Parisien. Le projet devrait être terminé en 2025, transports compris dans le cadre du Grand Paris.La ZAC d'Ivry Confluences, un projet jugé «absurde» Le nouveau visage de la résidence Les Lettres, en lieu et place des anciennes imprimeries du Monde. DR D'ici 2027, le plus grand quartier d'Ivry (Val-de-Marne) aura totalement changé de visage avec ce projet de ZAC. Situé en partie sur les anciennes imprimeries du journal Le Monde, ce chantier de 145 ...