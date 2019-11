Abandon d'EuropaCity : « La façon de concevoir les grands projets en France ne fonctionne plus »

Pour Philippe Subra, directeur de l'Institut français de géopolitique de Paris-VIII, « on ne peut plus imposer des projets dont l'opinion publique n'est plus convaincue de l'intérêt général ».

Le gouvernement a annoncé, jeudi 7 novembre, à l'occasion du troisième conseil de défense écologique, l'abandon pur et simple du projet de mégacomplexe de loisirs et de commerces qui était censé ouvrir en 2027 à Gonesse, dans le Val-d'Oise, à 15 kilomètres au nord de Paris. Après Notre-Dame-des-Landes, c'est le second grand chantier abandonné par l'exécutif depuis le début du quinquennat.

Pour Philippe Subra, directeur de l'Institut français de géopolitique de l'université Paris-VIII et auteur du livre Géopolitique de l'aménagement du territoire (Armand Colin, 2018), « les attentes de la population ont changé, on ne peut plus imposer des projets dont l'opinion publique n'est plus convaincue de l'intérêt général ».

La décision d'Emmanuel Macron d'abandonner la construction du mégacomplexe d'EuropaCity est-elle surprenante ?

Philippe Subra : Cet abandon peut être surprenant au vu de l'arrière-plan idéologique d'Emmanuel Macron. Un projet créateur d'emplois, de croissance, s'adressant à un marché global et notamment vers le continent asiatique : tout cela correspond à son logiciel politique.

Néanmoins, cet abandon est aussi très macronien, car il est très pragmatique. Face au désamour de l'opinion publique pour ce projet, le président a mesuré que le coût politique de ce grand chantier était devenu supérieur au bénéfice électoral à en tirer. Comme pour Notre-Dame-des-Landes, le projet était devenu trop contesté pour être maintenu.

