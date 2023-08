Aaron Ramsdale se livre sur le torrent d’insultes reçu lors de son arrivée à Arsenal

Nom : Ramsdale. Prénom : Aaron. Profession : fermer des bouches.

Dans un long texte rédigé pour The Player’s Tribune , Aaron Ramsdale met directement les pieds dans le plat : « Ces articles sont censés commencer par une bonne histoire, n’est-ce pas ? Quelque chose de drôle, peut-être. » À première vue, sa biographie devrait être joyeuse puisqu’après des débuts professionnels en demi-teinte, marqués par deux relégations avec Chesterfield et Sheffield, il se retrouve titulaire dans les buts d’Arsenal et représente le renouveau des Gunners . Pourtant, le gardien britannique raconte avoir véritablement souffert de son transfert à Londres. « Quand l’information est sortie, la seule chose dont je me rappelle, c’est que le monde entier me disait que j’étais une énorme merde », raconte-t-il.…

EL pour SOFOOT.com