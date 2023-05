information fournie par So Foot • 19/05/2023 à 13:00

Aaron Ramsdale prolonge avec Arsenal

Un presque champion prolonge.

Aaron Ramsdale continue de « vivre son rêve » avec Arsenal. Arrivé en provenance de Sheffield United, contre 20 millions d’euros à l’été 2021, le gardien de but a signé un nouveau contrat avec les Gunners . Depuis son arrivée à Londres, Ramsdale a disputé 76 matchs, dont 14 sans encaisser le moindre but pour sa première saison, et est devenu international anglais (trois capes).…

TJ pour SOFOOT.com