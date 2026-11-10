À Wall Street, les bonus devraient augmenter pour la troisième année consécutive - consultant

Les bonus des traders et des banquiers d'investissement de Wall Street devraient augmenter en 2026 pour la troisième année consécutive, bien que la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des marchés commencent à ralentir les revenus records enregistrés en matière de transactions et de trading, a estimé mardi le cabinet de conseil en rémunération Johnson Associates.

Les banquiers spécialisés dans la vente d'actions, la prise ferme d'introductions en Bourse (IPO) et le trading devraient percevoir des bonus supérieurs de 20% à 30% cette année, selon les prévisions du cabinet de conseil.

Les cadres intervenant sur les opérations de fusions-acquisitions bénéficieront d'une rémunération accrue de 15% à 20%, tandis que les professionnels de la vente et du trading de titres à revenu fixe devraient voir leurs bonus augmenter de 7,5% à 12,5%.

Alan Johnson, fondateur et directeur général de Johnson Associates, a déclaré que 2026 devrait être "l'année des banques", avec les rémunérations les plus élevées pour leurs employés.

Les commissions mondiales des banques d'investissement ont atteint 99,4 milliards de dollars (88,54 milliards d'euros) au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 9% par rapport à la même période l'an dernier et le niveau le plus élevé depuis que les records ont été établis en 2021, selon les données de LSEG.

"Mais cette année pourrait être l'année record, car les bénéfices de 2027 pourraient être affectés par la hausse des taux d'intérêt, les turbulences géopolitiques et la volatilité des marchés", a ajouté Alan Johnson.

Les primes des dirigeants des secteurs de l'assurance et de la gestion d'actifs resteront stables ou légèrement supérieures à celles de l'année dernière. Seul le crédit privé pourrait connaître une baisse des primes, en raison d'une augmentation des demandes de rachat et de pertes liées à des faillites.

(Rédigé par Tatiana Bautzer ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)