À Wall Street, les bonus devraient augmenter pour la troisième année consécutive

Vue à l'extérieur de la Bourse de New York

par Tatiana Bautzer

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - Les ‌bonus des traders et des banquiers d'investissement de Wall Street devraient augmenter en ​2026 pour la troisième année consécutive, bien que la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des marchés commencent à ralentir les revenus records enregistrés en ​matière de transactions et de trading, a estimé mardi le cabinet de conseil en rémunération Johnson ​Associates.

Les banquiers spécialisés dans la vente d'actions, ⁠la prise ferme d'introductions en Bourse (IPO) et le trading devraient percevoir des ‌bonus supérieurs de 20% à 30% cette année, selon les prévisions du cabinet de conseil.

Les cadres intervenant sur les opérations ​de fusions-acquisitions bénéficieront d'une rémunération ‌accrue de 15% à 20%, tandis que les professionnels ⁠de la vente et du trading de titres à revenu fixe devraient voir leurs bonus augmenter de 7,5% à 12,5%.

Alan Johnson, fondateur et directeur général de ⁠Johnson Associates, a ‌déclaré que 2026 devrait être "l'année des banques", avec les rémunérations ⁠les plus élevées pour leurs employés.

Les commissions mondiales des banques d'investissement ont ‌atteint 99,4 milliards de dollars (88,54 milliards d'euros) au cours des neuf ⁠premiers mois de l'année, soit une hausse de 9% ⁠par rapport à la ‌même période l'an dernier et le niveau le plus élevé depuis que les ​records ont été établis en 2021, ‌selon les données de LSEG.

"Mais cette année pourrait être l'année record, car les bénéfices de 2027 ​pourraient être affectés par la hausse des taux d'intérêt, les turbulences géopolitiques et la volatilité des marchés", a ajouté Alan Johnson.

Les primes des dirigeants ⁠des secteurs de l'assurance et de la gestion d'actifs resteront stables ou légèrement supérieures à celles de l'année dernière. Seul le crédit privé pourrait connaître une baisse des primes, en raison d'une augmentation des demandes de rachat et de pertes liées à des faillites.

(Rédigé par Tatiana Bautzer ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)