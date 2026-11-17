A Villeurbanne, Glucksmann défend la "solidarité" et étrille Le Pen et la "xénophobie ambiante"

Le candidat socio-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann, à Villeurbanne, dans le Rhône, le 17 novembre 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Raphaël Glucksmann a promis mardi, près de Lyon, de porter la "solidarité et l'humanisme au sommet de l'Etat" s'il est élu président et a particulièrement ciblé la candidate RN Marine Le Pen et la "xénophobie ambiante".

Le leader de Place publique, candidat aussi pour le PS, avait choisi Villeurbanne (Rhône), municipalité socialiste depuis plus de cent ans, pour une de ses premières rencontres avec des militants depuis la primaire.

Il a d'abord dit qu'il était "pour la régularisation des travailleurs sans papiers (...) qui contribuent à la richesse du pays" mais font face à l'"hypocrisie" d'être "maintenus artificiellement dans l'illégalité". Dans une interview aux journaux du groupe Ebra il a évoqué 250.000 à 300.000 travailleurs.

Interrogé notamment sur une apparente "cordialité" du candidat LFI Jean-Luc Mélenchon la veille dans un débat télévisé, il a répondu à la presse : "Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'affrontement principal, celui avec l'extrême droite" et le "projet de la ségrégation (...) porté par Madame Le Pen".

"Il y a 2,9 millions de Français qui attendent un logement social" et "Madame Le Pen n'est pas du côté des classes populaires" quand elle propose d'instaurer la préférence nationale dans l'attribution des logements sociaux ou d'abroger la loi SRU qui impose à toutes les villes d'en construire, a-t-il dit. "Elle est du côté de ceux qui veulent vivre dans des villes protégées par des murs, séparés les uns des autres."

A l'inverse, il a vanté Villeurbanne qui a développé depuis 1924 une politique de mixité sociale en construisant des HLM en centre-ville.

"Il y a aujourd'hui une domination politique, culturelle et idéologique de l'extrême droite sur la question migratoire, je ne me la laisserai pas imposer, je ne sacrifierai pas l'économie française à la xénophobie ambiante", a martelé le candidat.

Il s'est dit "certain qu'une majorité de Français refusera la bascule de notre pays dans le trumpisme et le poutinisme", et veut "une France fondée sur la solidarité".

Depuis la primaire socialiste, le candidat voit sa dynamique se tasser dans les sondages, stagnant ou reculant, autour de 11%.

"Voter Jean-Luc Mélenchon n’a rien d’utile car dans tous les cas il perdra au second tour face à Marine Le Pen", a-t-il ajouté aux journaux du groupe Ebra.

Après sa visite d'une cantine solidaire, il a été acclamé aux cris de "Raphaël président !" par quelque 500 personnes serrées dans une petite salle.