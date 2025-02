A Villeneuve-Saint-Georges, LFI tente de ravir la mairie à une droite divisée

Le député La France insoumise (LFI) Louis Boyard en réunion de campagne pour les élections municipales à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), le 23 janvier 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un scrutin incertain: trois listes s'affrontent dimanche au second tour de l'élection municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), où le député insoumis Louis Boyard, sans l'alliance PCF-EELV-PS, est opposé à deux candidats de droite, dont le maire sortant Philippe Gaudin.

Au premier tour de cette municipale pour laquelle un tiers des électeurs se sont déplacés, le député LFI de 24 ans était arrivé en tête avec 24,89% des voix, juste devant l'ex-première adjointe LR Kristell Niasme (22,70%) et la liste d'union de gauche PCF-EELV-PS (20,70%).

Cette dernière s'est retirée et a appelé à faire battre la droite, sans réussir à fusionner pour autant avec la liste de Louis Boyard.

Le maire sortant Philippe Gaudin (divers droite), nettement distancé avec 15,54% au premier tour, a tout de même choisi de se maintenir dans une triangulaire.

Son salut nazi en plein conseil municipal en avril 2024 avait entraîné la démission de plusieurs conseillers municipaux et la tenue de cette élection anticipée.

A droite et à l'extrême-droite, plusieurs personnalités ont appelé à "faire barrage" à M. Boyard, notamment le président du Rassemblement national Jordan Bardella et le patron des députés LR Laurent Wauquiez, qui n'a toutefois pas explicitement appelé à voter pour la candidate LR, alors que Reconquête a expliqué soutenir la liste de Kristell Niasme.

La candidature de Louis Boyard a des allures de ballon d'essai pour les Insoumis, qui manquent cruellement d'élus locaux et ont déployé les grands moyens pour tenter de remporter le scrutin.

En cas de victoire de Louis Boyard, Villeneuve-Saint-Georges, avec ses quelque 35.000 habitants, deviendrait la plus grande commune à hisser le drapeau LFI.

Sur le papier, cette ville du sud du Val-de-Marne est un terreau fertile pour les ambitions municipales d'un mouvement qui concentre sa stratégie électorale sur la jeunesse et les quartiers populaires. Elle est la commune la plus défavorisée, avec un taux de pauvreté de 34%, et la plus jeune de ce département de banlieue parisienne.

Louis Boyard avait d'ailleurs été réélu député au second tour des législatives en juillet 2024 avec un score prometteur de 61% dans cette ville.

Ancienne cité ouvrière, Villeneuve-Saint-Georges s'est développée autour de son imposante gare SNCF de triage avant de subir les affres de la désindustrialisation.

Marquée par son fort héritage cheminot, elle a été dirigée pendant plus de 30 ans par les communistes depuis la Seconde Guerre mondiale, dont récemment entre 2008 et 2020.