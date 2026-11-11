A Varsovie, une marche "patriotique" rassemble plus de 250.000 personnes

Des participants agitent des drapeaux polonais lors de la marche du jour de l’Indépendance à Varsovie, en Pologne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Mladen ANTONOV )

"Dieu, honneur, patrie": 250.000 personnes, selon la police, le double, selon les organisateurs, ont participé mercredi à Varsovie à une marche "patriotique" et nationaliste à l'occasion de la fête de l'indépendance polonaise.

Dans un pays sous tension après la tuerie de Cracovie, et politiquement très divisé, les autorités craignaient des débordements, mais la marche s'est tenue sans incidents majeurs, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Les effectifs policiers mobilisés en nombre restaient toutefois visibles dans le centre-ville en début de soirée, la marche ne s'achevant officiellement qu'à 20H00 (19H00 GMT).

En début d'après-midi, alors que retentissaient les premières notes de l'hymne national, le rond-point Dmowski, au pied de l'emblématique Palais de la culture et de la science, s'est recouvert de l'épaisse fumée des fumigènes, pourtant interdits. Peu après, le cortège s'est lancé sur un parcours d'environ quatre kilomètres.

A sa tête, le président nationaliste Karol Nawrocki. Suivaient les dirigeants des principales formations de droite et d'extrême-droite.

"Il y a sûrement plus d'un demi-million de Polonais", a déclaré à l'AFP Rafal Buca, porte-parole des organisateurs, alors que la mairie de Varsovie a estimé le chiffre de participants à 250.000.

Organisée à l'occasion de la fête nationale qui commémore l'indépendance du pays en 1918, la manifestation, parmi les plus importantes en Europe, attire toutes les nuances de droite, des conservateurs aux nationalistes, des souverainistes aux suprémacistes.

Sur leur site internet, les organisateurs expliquent défendre "l'identité nationale, la souveraineté et les intérêts nationaux, ainsi que l'ordre chrétien", rangés derrière la devise: "Dieu, Honneur, Patrie".

L'ensemble du pays et des institutions célèbrent cette journée mais la marche n'existe que depuis 2011.

Cette année, le mot d'ordre était "Les Polonais, maîtres en Pologne".

Dans la foule, on pouvait lire "Make Europe white again" (Rendre l'Europe blanche à nouveau") sur une grande banderole tenue par des jeunes vêtus de noir, encagoulés. Certains d'entre eux brandissaient des drapeaux frappés de croix celtique.

"La Pologne n'est pas à vendre" clamait une autre, une autre encore "remigration, déportation". Des slogans étaient également dirigés contre le gouvernement du Premier ministre centriste et pro-européen Donald Tusk le qualifiant de "dictateur".

"Etat souverain"

Pour Jedrzej Kozak, un informaticien de 28 ans venu de Torun (nord), "cette marche est aussi une marche de protestation contre ceux qui nous gouvernent".

Beaucoup de participants interrogés par l'AFP disent vouloir rendre sa souveraineté à la Pologne, membre de l'Union européenne depuis 2004.

Des participants agitent des drapeaux polonais lors de la marche du jour de l’Indépendance à Varsovie, en Pologne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Justyna Plaszczyk, 42 ans, prône le Polexit: "Il va de soi qu'il faut en sortir (de l'UE) parce que la Pologne devrait être un État souverain, non gouverné par l'UE".

Des slogans anti-ukrainiens se sont aussi fait entendre, les milieux nationalistes et d'extrême-droite s'opposant à "l'ukraïnisation de la Pologne" après l'arrivée de réfugiés chassés par l'invasion de leur pays par la Russie en 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé ses "félicitations" aux autorités polonaises à l'occasion de la fête nationale, non sans faire passer un message politique.

"Nous sommes heureux que la Pologne soit européenne, forte et libre", a-t-il écrit sur X.

Tuerie de Cracovie

Des participants agitent des drapeaux polonais lors de la marche du jour de l’Indépendance à Varsovie, en Pologne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Cette année, la marche s'est déroulée à l'ombre de la tuerie de Cracovie.

Samedi, un Polonais de 24 ans a tué au total neuf personnes et blessé quinze autres, premier massacre de ce genre en Pologne.

Après avoir tué à son domicile ses parents et sa soeur, Michal Oksinski s'est ensuite rendu à Cracovie où, en tenue militaire, masqué et casqué, armé d'un fusil semi-automatique, il a ouvert le feu depuis son véhicule sur des passants, tuant six personnes. Blessé par des balles policières, il est mort lundi à l'hôpital.

Le massacre a profondément choqué le pays, réputé sûr.

Des participants agitent des drapeaux polonais lors de la marche du jour de l’Indépendance à Varsovie, en Pologne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Mladen ANTONOV )

Mardi, le ministre de la Justice Waldemar Zurek a indiqué que le meurtrier s'intéressait au néonazi Anders Behring Breivik qui avait tué 77 personnes en Norvège en 2011, estimant que plusieurs éléments de l'enquête accréditaient l'hypothèse d'une radicalisation d'extrême droite.

Un massacre qui survient en pleine crise politique. Une féroce bataille institutionnelle oppose en effet le gouvernement de Donald Tusk à la droite nationaliste sur le Tribunal constitutionnel.

La légitimité de cette institution est contestée depuis des années en raison de nominations controversées effectuées sous les précédents gouvernements nationalistes.

La police antiémeutes a investi fin octobre le site du tribunal pour en bloquer l'accès, et une magistrate désignée par la majorité a annoncé assurer l'intérim, suspendant le président en exercice. Malgré son éviction, celui-ci a fait part mercredi de sa détermination à entrer dans le tribunal jeudi.