A Varsovie, des dizaines de milliers de personnes se réunissent pour une marche nationaliste

Des participants agitent des drapeaux polonais lors de la marche du jour de l’Indépendance à Varsovie, en Pologne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Mladen ANTONOV )

Des dizaines de milliers de Polonais brandissant des drapeaux blancs et rouges se réunissaient mercredi à la mi-journée dans le centre de Varsovie pour la traditionnelle Marche de l'Indépendance, grand rassemblement nationaliste et d'extrême droite.

"Je suis Polonais et je le suis depuis plusieurs générations", a déclaré à l'AFP Mariusz, un homme de 52 ans originaire de la ville de Przemyśl (sud-est), ajoutant qu'il "devait être présent" à la marche "pour montrer son patriotisme".

Avant le début de la marche, prévue à 14H30 locale (13H30 GMT) les participants venus de tout le pays pouvaient visiter une "ville de l'indépendance" composée de stands et de tentes, installée devant l'imposant Palais de la culture de Varsovie, héritage de l'époque communiste.

Des groupes de droite et nationalistes, associations de chasseurs, mouvements d'extrême droite y avaient installé leurs stands. Une foule se pressait autour des tables couvertes de couronnes de fleurs rouges et blanches, de livres de prières, de chapelets et de livres dits "patriotiques" - souvent eurosceptiques, anti-ukrainiens et antisémites.

Et pour se réchauffer par une température avoisinant trois degrés Celsius, les participants pouvaient s'offrir un thé chaud ou un bol de choucroute.

Alors que certains stands proposaient de simples magnets avec le drapeau polonais ou la mention "Fête de l'Indépendance", d'autres exposaient des croix celtiques et des slogans d'extrême droite.

Organisée à l'occasion de la fête nationale qui commémore le 11 novembre le recouvrement de l'indépendance du pays en 1918, la manifestation, parmi les plus importantes en Europe, attire des nationalistes, conservateurs et militants de l'extrême droite.

L'ensemble du pays, toutes les institutions célèbrent cette journée mais la marche n'existe que depuis 2011.

Toutes les nuances de la droite polonaise y convergent, jusqu'aux plus radicales. Des slogans xénophobes et suprémacistes y sont entendus et des banderoles "Garder la Pologne blanche" ou "La Pologne pure" déployées.

Massacre

Cette année, le mot d'ordre de la marche est "Les Polonais, maîtres en Pologne".

Des participants agitent des drapeaux polonais lors de la marche du jour de l’Indépendance à Varsovie, en Pologne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Si l'événement se déroule généralement sans incidents majeurs, il a déjà été marqué par le passé par des affrontements avec la police ou des contre-manifestants.

Les organisateurs s'attendent à une affluence record de plus d'un demi-million de Polonais, alors que la marche se déroule à l'ombre de la tuerie de Cracovie.

Samedi, un Polonais de 24 ans a tué au total neuf personnes et blessé quinze autres, premier massacre de ce genre en Pologne.

Après avoir tué à son domicile ses parents et sa soeur, Michal Oksinski s'est ensuite rendu à Cracovie où, en tenue militaire, masqué et casqué, armé d'un fusil semi-automatique, il a ouvert le feu depuis son véhicule sur des passants, tuant six personnes. Blessé par des balles policières, il est mort lundi à l'hôpital.

Le massacre a profondément choqué le pays.

Des participants agitent des drapeaux polonais lors de la marche du jour de l’Indépendance à Varsovie, en Pologne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Mladen ANTONOV )

Mardi, le ministre de la Justice Waldemar Zurek a indiqué que le meurtrier s'intéressait au néonazi Anders Behring Breivik qui avait tué 77 personnes en Norvège en 2011, estimant que plusieurs éléments de l'enquête renforçaient l'hypothèse d'une radicalisation d'extrême droite.

Les enjeux sécuritaires de la marche sont d'autant plus importants qu'elle se déroule alors qu'une bataille institutionnelle ne cesse d'opposer le gouvernement centriste du Premier ministre Donald Tusk à la droite nationaliste sur le Tribunal constitutionnel.

La légitimité de cette institution est contestée depuis des années en raison de nominations controversées effectuées sous les précédents gouvernements nationalistes.

La police antiémeutes a investi fin octobre le site du tribunal pour en bloquer l'accès, et une magistrate nouvellement désignée par la majorité a annoncé assurer l'intérim, suspendant le président en exercice, proche de la droite et du chef de l'Etat, le nationaliste Karol Nawrocki. L'intervention de la police a été qualifiée de "coup d'Etat" par la droite.

Certains observateurs craignent que certains participants ne décident de marcher sur le tribunal, hypothèse rejetée par les organisateurs.

Entente nationale

Avant la marche, le Premier ministre a joué la carte de l'entente nationale.

"Nous venons de traverser des jours difficiles – toute notre histoire est faite de jours heureux et de jours éprouvants, mais le 11 novembre, tous les coeurs sont blanc et rouge", couleurs du drapeau national, a-t-il déclaré depuis la ville de Szczecin (nord-ouest).

Des participants agitent des drapeaux polonais lors de la marche du jour de l’Indépendance à Varsovie, en Pologne, le 11 novembre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Le chef de l'Etat a estimé que les Polonais avaient besoin d'un "État fort et efficace" pour vivre "dans la liberté et la souveraineté", et non pour voir leur liberté restreinte.

L'État polonais "n'existe pas aujourd'hui pour que les élites politiques se reconnaissent le droit de gérer les citoyens (...) contre la volonté de la nation", a-t-il ajouté, dans une allusion au gouvernement libéral.

Outre la marche, des messes, un défilé militaire, des concerts se déroulent à Varsovie, organisés soit par les autorités d'Etat, soit par la mairie centriste de la capitale.