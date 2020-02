À une semaine de Dortmund-PSG, le Borussia dans tous ses états

Terrassé samedi par le Bayer Leverkusen (4-3), le Borussia Dortmund s'est encore sabordé alors qu'il menait au score à dix minutes de la fin. Un scénario auquel se sont presque habitués les fans des Schwarzgelben, résignés face à la fragilité mentale et défensive de leurs poulains. À une grosse semaine de son huitième de finale aller de C1 face au PSG, le club de la Ruhr a encore fait valoir une impression tenace : celle qu'il peut marquer sur chaque offensive, mais aussi celle qu'il peut encaisser un but dès que l'adversaire franchit le rond central, et que gérer un résultat ne fait pas partie de son vocabulaire. À bon entendeur, salut les Parisiens.

Le danger de mener au score

". Pas le plus prompt à reconnaître les maux de son équipe au sein de l'institution Borussia, Lucien Favre n'a cette fois pas cherché à se cacher en conférence de presse d'après-défaite contre le Bayer Leverkusen, samedi (4-3). "", a ajouté l'entraîneur suisse. Difficile de lui donner tort. Les trois points offerts aux partenaires de Moussa Diaby ne sont que les derniers d'une jolie petite pile qui ne cesse de s'agrandir. En fait, à chaque fois ou presque que le Borussia a perdu des points cette saison, la victoire lui tendait les bras à l'approche des dix dernières minutes. Francfort (2-2), le Werder Brême (2-2), Fribourg (2-2), Leipzig (3-3), Hoffenheim (1-2) et donc Leverkusen (4-3) n'en demandaient pourtant pas tant.Sauf que comme l'a souligné Favre dans son analyse d'après-match, ses troupes semblent se foutre pas mal de tenir un résultat. Garer le bus une fois l'avantage au score acquis ? Très peu pour le Borussia en règle générale, qui ne se départira jamais de son obsession pour l'attaque et de son envie de tout faire péter devant, mais encore moins pour ce Borussia 2019/2020. Avec une flopée de latéraux plus offensifs les uns que les autres (Achraf Hakimi, Raphaël Guerreiro, Nico Schulz), un milieu à deux qui ne compte qu'un élément tempéré (Axel Witsel) aux côtés du détonateur Julian Brandt, et une concurrence démentielle en attaque, lesne se donnent pas les moyens d'appuyer sur le bouton stop quand il