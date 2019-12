A Tourcoing, des machines futuristes capables de recycler du coton

À Tourcoing (Nord), où les hautes cheminées témoignent du passé industriel de la région, dans les hangars du Centre européen des textiles innovants (Ceti), l'attention est désormais tournée vers des machines futuristes capables de recycler du coton.A l'entrée du site, des bacs invitent à déposer ses vêtements usagés. Exactement comme on peut le faire dans les conteneurs que l'on trouve en ville. Sauf que les affaires déposées dans ces bennes sont revendues ou, pour une petite partie, transformées en isolant pour le bâtiment. Ici une chemise en coton redevient... une bobine de fil réutilisable pour tisser une chemise de même qualité.Pour y parvenir, il faut toutefois y mêler un peu de neuf, car la fibre recyclée est trop courte pour servir de matière première. La prouesse du Ceti ? « Nous obtenons du coton à 70 % recyclé. C'est une première mondiale, et ça se passe en France ! » s'enthousiasme Pascal Denizart, directeur général du centre.L'univers du luxe intéresséLes premiers partenaires de ce programme sont des enseignes grand public : Decathlon, qui fabriquera des chaussettes et des pantalons Solognac, sa marque dédiée à la chasse, ainsi qu'Okaïdi, spécialiste du vêtement pour enfants. Les premières collections arriveront en rayon dès l'année prochaine. Le groupe Cepovett, qui commercialise des habits de travail, étudie aussi une ligne à base de ce coton recyclé. Même l'univers du luxe s'y intéresse !Pour Decathlon, cette drôle de machine n'est pas une lubie, mais un pari sur l'avenir. « Le recyclage est un levier important pour baisser l'impact environnemental », explique Nagy Bensid, en charge de l'approvisionnement pour l'enseigne de sport. La culture du coton concentre à elle seule un quart des épandages de pesticides dans le monde.Une culture gourmande en eau« Cette fibre va de toute façon se raréfier, au fur et à mesure que les terres agricoles vont êtres utilisées pour ...