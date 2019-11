A Toulouse, le puzzle eparpillé de la gauche tente de se reconstruire

Pour tenter de reprendre la ville au maire Les Républicains Jean-Luc Moudenc, la gauche se récompose avec de nouvelles têtes même si les partis traditionnels restent très présents.

A Toulouse, la recomposition de la gauche est presque en marche, mais le puzzle a beaucoup de mal à se former. Le 8 novembre, c'est l'ancien maire socialiste (2008-2014) Pierre Cohen qui est revenu dans le jeu en lançant un appel pour une « liste unitaire ». Se basant sur un sondage commandé à l'IFOP sur la notoriété des personnalités de gauche, M. Cohen dit « prendre ses responsabilités pour créer une offre politique ». « Mais si quelqu'un est mieux placé que moi pour conduire cette liste, je laisserai la place et je soutiendrai cette personne. Il ne s'agit pas pour moi d'une revanche. J'ai envie de gagner, j'ai envie de faire gagner la gauche », assume-t-il.

Problème, après plusieurs mois de rencontres ou de discussions entre partis et tendances, d'autres listes sont apparues. A commencer par le mouvement Archipel Citoyen, qui, après un processus qui se veut très démocratique - tirages au sort, plébiscites -, a désigné dimanche 17 novembre comme tête de liste Antoine Maurice, chef de file local d'Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) et proche de Cécile Duflot. Ce mouvement, qui dit vouloir « réinventer la démocratie, impliquer les citoyens et redonner de la légitimité aux habitants », a également récupéré au passage, outre EELV, des militants ou personnalités de La France insoumise (LFI), dont l'avocate Claire Dujardin, qui devrait occuper la deuxième place sur la liste.

Dans le même temps, Nadia Pellefigue, vice-présidente socialiste à la région Occitanie, a elle aussi lancé sa campagne. D'abord candidate « hors système et partis », elle a rassemblé autour d'elle une nouvelle génération, elle est âgée de 41 ans, et bénéficie désormais du « soutien total du Parti socialiste (PS) », a-t-elle déclaré au Monde, ainsi que de celui, très discret, de la présidente de région Carole Delga. Le Parti communiste (PC) local, tout comme le Parti radical de gauche (PRG) ont également rejoint la démarche de Mme Pellefigue et sa liste UNE, comme « Une nouvelle énergie ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr