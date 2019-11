À Toulouse, la seconde vie de la plante qui donne le bleu pastel

C'est l'un des trésors du patrimoine de Toulouse qui a fait la fortune de ses marchands au Moyen-Âge. Après avoir presque totalement disparu à la fin du XIXe siècle avec le développement des teintures chimiques bleues, le pastel connaît une véritable renaissance dans la Ville rose.La petite fleur bizarrement jaune le doit à plusieurs entreprises qui se remettent à en extraire la fameuse couleur bleu pastel. Créé en 2013, le groupe toulousain Terre de Pastel a su profiter de l'essor du bio et des produits naturels pour asseoir l'exploitation de cette plante typique de l'Occitanie, trop longtemps oubliée.Une fleur parmi les bureauxL'entreprise vient d'annoncer l'agrandissement de sa zone de production à Labège, au sud de la Ville rose, en faisant passer de 9 à 12 hectares, la surface de champs consacrée au pastel, plante tinctoriale autrefois connue pour ses vertus médicinales. C'est sur une zone d'activités principalement tertiaires, comptant plus de 16 000 emplois, que les fleurs de pastel poussent dans les champs depuis six ans.« Au départ, quand le groupe s'est installé sur le site, c'était ubuesque comme projet dans cette zone économique, rigole Laurent Chérubin, maire de Labège. Aujourd'hui, c'est une grande réussite qui apporte à la ville une nouvelle image à l'international, sur un produit historique de la région. »Teinture et cosmétiqueUne fois récolté, le pastel sert de base à une quinzaine de produits cosmétiques et à teinter une centaine d'articles de linge de maison, vêtements, bijoux... « Quand nous avons commencé il y a six ans, nous affichions 350 000 euros de chiffre d'affaires la première année, il est aujourd'hui de 1,4 million fin 2019, dont 1 million générés par le spa et les produits cosmétiques, souligne Jean-Jacques Germain, l'un des deux cofondateurs de Terre de Pastel.« Nous allons transférer nos ateliers et le muséum dédié au pastel dans un ensemble de ...