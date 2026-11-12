A Toulouse, la liquidation judiciaire de Fibre Excellence définitivement entérinée

La société Fibre Excellence de Saint-Gaudens en Haute-Garonne, le 29 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

En l'absence d'offre de reprise, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé jeudi la cessation d'activité de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, déjà techniquement sous le régime de liquidation judiciaire depuis juillet.

L'ex-numéro 1 de la pâte à papier en France devra donc licencier l'intégralité de ses quelque 300 salariés du site industriel et du siège, installé à Labège près de Toulouse, en attendant l'éventuelle concrétisation d'un nouveau projet, porté conjointement par un groupe portugais et la région Occitanie, dans le courant de l'année à venir.

Le groupe Fibre Excellence, grevé par une rentabilité en berne face notamment au renchérissement du prix du bois ces dernières années, avait demandé son placement en redressement judiciaire au mois d'avril, alors qu'il comptait 670 salariés et deux usines, celle de Saint-Gaudens et une autre à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône.

La liquidation de ce second site a été prononcée dès cet été face à l'absence d'offre de reprise, tandis que le site haut-garonnais s'est vu accorder un sursis grâce à la perspective d'un projet de relance par le groupe papetier portugais Ghost, soutenu par la région et l'industriel alsacien Soprema.

C'est ce dernier projet de "relance de la production de pâte à papier et (de) développement d'activités de transformation à forte valeur ajoutée", selon la région Occitanie, qui n'a pas fait l'objet d'une offre en bonne et due forme avant la date butoir du 23 octobre, ayant besoin de plus de temps pour se formaliser selon ses défenseurs, ce qui a ouvert la voie à une liquidation définitive, au moins sur le plan judiciaire.

Le mandataire judiciaire a indiqué fin octobre que des contrats de sécurisation professionnels (CSP) allaient être proposés pendant un an aux 300 salariés restants de la société, un dispositif France Travail destiné à préserver la disponibilité de cette main d'oeuvre qualifiée dans l'optique d'une éventuelle reprise d'activité fin 2027.

Dans la perspective d'une relance d'ici un an de l'usine de Saint-Gaudens, poumon économique d'un territoire en grande difficulté économique, "la sécurisation des salariés est fondamentale", tout comme "la maintenance du site industriel", avait alors souligné une source proche du dossier.

Après avoir injecté près de 300 millions d'euros dans le groupe Fibre Excellence, son actionnaire indonésien Jackson Wijaya avait jeté l'éponge au printemps, mettant en avant le manque de rentabilité de l'entreprise et refusant d'investir à nouveau.