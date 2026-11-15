À Taïwan, le retour d'une céréale ancestrale résistante au changement climatique

Les agriculteurs Linkav Ismahasan et Banu Ismahasan (à droite) récoltent du millet oléagineux à Taitung, à Taïwan, le 21 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Banu Ismahasan, un agriculteur issu de la communauté aborigène de Taïwan, arpente un champ de hautes tiges dorées dans le sud-est de l'île, récoltant à la main les épis d'une culture qui s'est révélée résistante aux conditions météorologiques extrêmes.

Autrefois cultivé par les Aborigènes de Taïwan comme substitut, le millet oléagineux a pratiquement disparu des champs il y a plus de 60 ans, à mesure que le riz devenait plus accessible.

Depuis une dizaine d'années, Banu Ismahasan et ses parents s'efforcent de faire revivre cette culture au sein de la communauté bunun de Buklavu, un village entouré de montagnes verdoyantes dans le comté de Taitung.

"Nous espérons simplement faire renaître de nombreuses cultures traditionnelles des Bunun et les cultiver à nouveau sur ces terres", a déclaré à l'AFP cet homme de 48 ans.

Un champ de millet oléagineux à Taitung, à Taïwan, le 21 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le millet oléagineux, ou "dill" en langue bunun, est une espèce endémique de Taïwan que l'on trouve à l'état sauvage dans les montagnes.

Après avoir découvert cette plante sur internet, Banu Ismahasan a mené ses propres recherches, consultant des documents historiques et des anciens de la tribu.

Il a appris qu'elle était autrefois cultivée aux côtés du millet à queue de renard comme "réserve" en cas de mauvaises récoltes ou de catastrophes.

Après des années d'expérimentation, il a compris pourquoi ses ancêtres comptaient sur cette culture. Lors d'une sécheresse de plus de 200 jours, le millet oléagineux "est resté d'un vert vif" tandis que les autres cultures se desséchaient.

Les typhons, les inondations et même une épidémie de rouille ne l'ont pas affecté non plus.

Banu Ismahasan fait sécher le millet oléagineux après l'avoir récolté à Taitung, à Taïwan, le 21 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Hsing Yue-ie, professeure à la retraite de l'Academia Sinica et experte en génétique végétale, a commencé à étudier cette céréale peu connue après en avoir entendu parler lors d'un forum international, il y a 15 ans.

Elle a découvert que la couche cireuse protectrice de la graine lui permettait de pousser sans irrigation, sans engrais ni pesticides, même sur des terres de mauvaise qualité.

Riche en huile, en protéines et en minéraux, elle pourrait être utilisée pour l'alimentation humaine et animale, ainsi que comme carburant.

"Elle utilise naturellement très efficacement la lumière du soleil et l’eau", a-t-elle déclaré. "Quant aux conditions du sol, même dans les zones montagneuses où le sol est parsemé de gros rochers, elle peut tout de même très bien pousser."

Graines "très précieuses"

Des graines de millet oléagineux issues d'une récolte à Taitung, à Taïwan, le 21 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

La famille de Banu Ismahasan récolte du millet oléagineux deux fois par an sur une partie de ses terres. Sans saveur, cette céréale peut être consommée sous forme de bouillie, de petits pains cuits à la vapeur ou de pop-corn.

La famille a eu du mal à convaincre d'autres agriculteurs de cultiver ce millet car il n’est pas encore viable sur le plan commercial.

Sa production exige beaucoup de main-d'œuvre et il reste plus coûteux pour les consommateurs que le riz.

Le Centre national du matériel génétique végétal de Taïwan estime néanmoins important de préserver ces graines pour l'avenir alors que le changement climatique pourrait pousser davantage d'agriculteurs à s'y intéresser.

Les graines sont "très précieuses" en raison de leur diversité génétique et de leur capacité d'adaptation à l'environnement, a souligné auprès de l'AFP Lin Yen-yu, chercheur adjoint au centre.

Une bouillie préparée avec du millet oléagineux récolté à Taitung, à Taïwan, le 26 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Les graines sont conservées dans des sachets en papier d'aluminium et stockées à -18°C dans des conditions de faible humidité, où elles peuvent se conserver pendant des décennies.

"À l'avenir, lorsque les méthodes de culture ou le changement climatique subiront certaines évolutions, leur valeur pourrait commencer à être reconnue et mise en valeur", a-t-il affirmé.

Pour Banu Ismahasan, la priorité est d'inciter davantage de membres de la communauté à consommer du millet oléagineux.

"Si nous ne le consommons même plus nous-mêmes, comment pouvons-nous espérer en faire une activité viable ?"