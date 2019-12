A Strasbourg, une boutique unisexe pour enfants casse les codes du genre

« C'est ma fille de 5 ans qui avait repéré ce livre, alors je suis venue le lui acheter », s'amuse Eloïse, une maman strasbourgeoise de 35 ans. Intitulé « le Meilleur Cow-boy de l'Ouest », l'ouvrage raconte l'histoire d'un cow-boy qui, en réalité, est une fille et va remporter un concours au nez et à la barbe de ses concurrents masculins. « Des livres qui déconstruisent les idées reçues sur le genre, on en a plein la boutique, tout comme des vêtements ou des jouets unisexes », assure Joy Fleutot.Cette jeune femme de 26 ans est la créatrice du Joy - Concept Store for kids, installé dans le centre de Strasbourg (Bas-Rhin) depuis le 15 décembre. C'est lors de ses études en marketing que Joy s'est éveillée à la question du genre : « Quand on lit sur un tee-shirt destiné aux petites filles un message comme Girls need sun and fun (NDLR : les filles ont besoin de soleil et de joie), je trouve cela aberrant », s'indigne-t-elle.Des vêtements rangés par âge et non par sexeDésireuse d'être sa propre patronne, Joy Fleutot étudie pendant deux ans les codes du « marketing genré » des fabricants d'articles pour enfants, afin de pouvoir les contrer. Ainsi, dans sa boutique, les vêtements sont rangés par tranche d'âge et non par sexe. « J'ai également placé les portants à hauteur d'enfants pour leur permettre de choisir eux-mêmes ce qu'ils aiment », poursuit la jeune femme. LIRE AUSSI > Une poupée non-genrée lancée par Mattel aux Etats-UnisSi la commerçante a son lot de « haters » (« détracteurs ») sur les réseaux sociaux, elle peut compter sur le soutien d'une clientèle engagée : « Il a fallu attendre 2019 pour trouver une boutique unisexe pour nos enfants à Strasbourg. Mais il faut encourager ces initiatives pour habituer nos jeunes générations à voir un garçon jouer à la corde à sauter ou une fille avec un costume de chevalier », estime Marie-Claude, une cliente déjà ...