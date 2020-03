A Strasbourg, des étudiants mobilisés pour fournir l'hôpital en solution hydro-alcoolique

Cinq cents litres par jour : étudiants en pharmacie à Strasbourg, ils se sont mobilisés pour fournir aux hôpitaux publics de la ville la quantité de solution hydro-alcoolique nécessaire à leur bataille quotidienne contre le coronavirus.

Equipée de pied en cap (combinaison, charlotte, masque, lunettes et gants), une étudiante se concentre pour remplir avec précision une éprouvette graduée, tandis qu'une autre agite le mélange dans une grande cuve en inox.

Face aux besoins grandissants du personnel hospitalier en solution hydro-alcoolique, indispensable à la lutte contre l'épidémie de Covid-19, l'Agence régionale de santé (ARS) a accordé le 17 mars une autorisation temporaire exceptionnelle à l'usine-école "Ease" (European Aseptic and Sterile Environment), rattachée à l'université, pour fabriquer cette solution dans ses salles blanches.

"Pour l'instant, on couvre les besoins quotidiens de l'hôpital public", c'est-à-dire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), en première ligne dans la prise en charge des malades graves du coronavirus, et de l'Institut de cancérologie de Strasbourg, explique Constance Perrot, la directrice d'Ease.

Dans ce bâtiment flambant neuf inaugurée fin 2018 à côté de la faculté de pharmacie, à Illkirch-Graffenstaden, 2.000 m² de salles blanches servent habituellement à former des étudiants à la production de médicaments et d'autres produits en milieu aseptisé et

... Lire la suite sur LePoint.fr