A son procès civil pour fraudes à New York, Trump dénonce encore une "ingérence électorale"

Donald Trump au tribunal à New York le 11 janvier 2024 ( POOL / Charly TRIBALLEAU )

Donald Trump est de retour jeudi pour la dernière ligne droite de son procès civil à New York pour fraudes financières, obligé toutefois de laisser ses avocats plaider sa défense dans le prétoire, même s'il a encore dénoncé dans les couloirs une "ingérence électorale" en pleine campagne pour la présidentielle 2024.

L'ancien locataire de la Maison Blanche qui rêve d'y retourner est accusé avec ses fils Eric et Donald Jr d'avoir gonflé de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciels, hôtels de luxe ou golfs au coeur de leur empire, la Trump Organization, pour obtenir des prêts plus favorables des banques et de meilleures conditions d'assurance.

La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, qui a porté plainte au civil à l'automne 2022 pour fraudes financières, leur réclame 370 millions de dollars de dédommagements.

Depuis que le procès a commencé le 2 octobre, le milliardaire et tribun de 77 ans a tempêté contre la justice à chacune de ses venues dans le prétoire ou dans les couloirs du palais de justice de Manhattan, dénonçant une "chasse aux sorcières" politique ou un "procès digne d'une république bananière".

En retournant jeudi au tribunal civil, il a une nouvelle fois tonné devant la presse contre de "l'ingérence politique", de "l’ingérence électorale au plus haut niveau" et un "procès très injuste".

- Pas de "fraude" -

Depuis trois mois, les avocats du clan Trump jugent le dossier juridiquement vide.

L'un d'eux, Chris Kise, a reconnu jeudi de possibles erreurs "non intentionnelles" dans les déclarations financières de M. Trump mais sans qu'il faille "conclure à une fraude".

Mais le favori des primaires du Parti républicain qui s'ouvrent le 15 janvier dans l'Iowa voulait assurer sa propre défense.

Me Kise a ainsi écrit début janvier au juge du tribunal Arthur Engoron pour lui faire part du souhait de son éminent client.

Le procureur général de New York, Letitia James, siège à la Cour suprême de l'État de New York lors du procès civil pour fraude contre la Trump Organization, à New York, le 11 janvier 2024 ( POOL / Seth Wenig )

Selon un échange de courriels versé au dossier judiciaire et consulté par l'AFP, sur l'opportunité et les conditions d'une telle requête exceptionnelle, le magistrat a opposé mercredi une sèche fin de non-recevoir.

Il ne voulait pas risquer que M. Trump "livre un discours de campagne" dans la salle d'audience.

Me Kise avait d'abord tenté de faire reporter la plaidoirie au 29 janvier en faisant valoir que la belle-mère de Donald Trump était "décédée" mardi et qu'il en "était très proche".

Demande rejetée par le juge qui a fixé mercredi un ultimatum pour que Donald Trump puisse s'exprimer sous conditions: "C'est à prendre ou à laisser. C'est maintenant ou jamais. Vous avez jusqu'à midi, dans sept minutes. JE N'ACCORDERAI AUCUN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE."

- Trump ne plaidera pas -

Un quart d'heure plus tard, le juge a tranché: l'ancien président "ne s'exprimera pas devant la cour" jeudi.

Signe du climat tendu, la police du comté de Nassau, sur la péninsule de Long Island à l'est de New York, a confirmé que le domicile du juge Engoron avait fait l'objet d'une menace infondée d'alerte à la bombe.

Devant le palais de justice, sous la surveillance d'un hélicoptère, quelques manifestants ont chanté "pas de dictateur aux Etats-Unis".

A l'audience, Donald Trump s'en était pris violemment à l'équipe du juge, à la procureure générale, et le magistrat lui a imposé deux amendes d'un total de 15.000 dollars.

Donald Trump parle à la presse au tribunal à New York le 11 janvier 2024 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Contrairement aux procès pénaux qui l'attendent cette année, dont celui pour ses manœuvres présumées visant à inverser le résultat de la présidentielle de 2020, Donald Trump ne risque pas la prison dans cette affaire civile.

Mais il joue gros.

Avant même le procès, le juge Engoron avait estimé fin septembre que l'accusation présentait "des preuves concluantes qu'entre 2014 et 2021, les prévenus ont surévalué les actifs" du groupe de "812 millions (à) 2,2 milliards de dollars" selon les années, dans les documents financiers de Donald Trump.

En conséquence de "fraudes répétées", il avait ordonné la liquidation des sociétés gérant ses actifs, comme la Trump Tower sur la 5e Avenue ou le gratte-ciel du 40 Wall Street à Manhattan.

Des mesures suspendues toutefois en appel.

Le procès porte sur d'autres délits, comme des fraudes aux assurances, et sur les pénalités financières réclamées par le parquet général de l'Etat de New York, qui demande dorénavant 370 millions de dollars, loin des 250 millions de la plainte de 2022.

Il reste au juge Engoron à clore les débats et à déterminer le montant du préjudice et des réparations.