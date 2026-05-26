« À son départ, j’ai pleuré » : la saison où Luis Enrique s’est planté à la Roma

C’était bien avant de devenir l’homme fort du PSG ou le coach champion d’Europe avec le Barça : en 2011, Luis Enrique pose ses fesses sur le banc de la Roma. Un échec qui aura duré une saison, mais une première expérience d’entraîneur d’une équipe pro qui raconte en partie quel technicien allait devenir l’Espagnol.

On dit souvent que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Une phrase qui décrit parfaitement la pige romaine de Luis Enrique. Car, avant de devenir le Boss 2 Panam , l’ancien milieu de terrain s’est cassé les dents, plusieurs fois, et notamment dans la capitale transalpine. À Rome, le tacticien espagnol va connaître sa première véritable expérience sur un banc pro, après trois saisons aux commandes du Barça B. C’était il y a maintenant quinze ans. Un temps révolu penseront certains, mais qui annonçait les prémices de ce que sera Luis Enrique. Un tacticien prêt à mourir pour ses idées. « J’ai connu Gasperini, Ranieri ou encore Spalletti mais le meilleur que j’ai connu c’est Luis Enrique, sans discussion, témoigne Leandro Greco, ancien milieu de la Roma. Il a changé ma manière de voir le jeu, un visionnaire, un vrai. »

Faire de la Roma le Barça italien

Le 20 juin 2011, c’est plein de confiance que Luis Enrique débarque à Rome. Visage fermé, le néo-tacticien se présente à la presse italienne : « Mon style de jeu ne sera pas négociable, on m’a fait venir pour ça et je ne changerai pas. » Il faut dire que le Mister sort du laboratoire référence de l’époque, la Masia, où il a entraîné pendant trois ans l’équipe réserve barcelonaise, remplaçant un certain Pep Guardiola. Justement, le Barça de Pep est alors la référence, considéré comme la meilleure équipe de l’histoire (encore aujourd’hui), qui séduit par ses stars, mais aussi et surtout par son style, le tiki-taka .…

Propos de Leandro Greco et Fabio Borini recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com